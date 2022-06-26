Türkiye Gazetesi

İspanya’nın Kuzey Afrika topraklarında bulunan ve Fas sınırında yer alan Melilla şehrinde yaşanan göçmen akını ve ardından çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bildirildi.

Çoğunluğunun Sahra Altı Afrika bölgesinden geldiği belirtilen yaklaşık 2 bin göçmen, sınırdaki bariyerlerden atlayarak, İspanya topraklarına geçmeye çalışması üzerine Fas güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Sınır bölgesinde temsilcileri bulunan Fas Nador İnsan Hakları Derneği bugün yaptığı açıklamada, edindikleri bilgilere göre 2’si Faslı güvenlik güçlerinden olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye ulaştığını ifade etti.

Hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan açıklamada, 18 göçmenin hayatını kaybettiği, 76 göçmenin ise yaralandığı bildirilmişti. Olayda yaralanan Faslı güvenlik görevlisi sayısının 140 olduğu belirtilirken, 133 göçmenin ise sınırı aşmayı başardığı ifade edilmişti.

İstanbul Valiliği: 15 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik İstanbul Valiliği, 1 Ocak'tan bu yana gönderilen göçmen sayısını açıkladı. Valilik, her gün 250 göçmenin ülkesine yollandığını bildirdi.

Bir ayda 60 bin kaçak göçmen yakalandı Ocaktan mayısa kadar İstanbul’da 25 bin civarında kaçak göçmen yakalanırken, denetimlerin sıkılaştırılmasından sonra sadece bir ayda bu sayı 60 bini buldu.