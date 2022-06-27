Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Paraguay Dostluk Grubu Başkanı Yücel Menekşe, bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyarette Paraguay Senato Başkanı Mario Abdo Benítez ile yaptığı görüşmede konunun gündeme geldiğini söyledi. Paraguay Parlamentosunun 2015 yılında sözde Ermeni Soykırım yasa tasarısını kabul ettiğini hatırlatan Menekşe, “Görüşmemiz sırasında ‘1915 olayları tamamen bir tehcirdir, soykırım değildir. Madem biz dostluk bağlarını güçlendirmek istiyoruz, bu bağların güçlü kılınabilmesi için senatonuzda bu konuyu tekrar gündeme getirip, kararınızı geri çekin’ dedim. Senato başkanı da ‘Söz veriyorum, bu konuyu tekrar gündeme taşıyacağım’ dedi. Paraguay’ın bu kararı geri çekmesini sağlayabilirsek, dünyaya örnek olacak” diye konuştu.

Ekonomi ve tarım konusunda da önümüzdeki dönemde yapılacak işbirliklerinin masaya yatırıldığını dile getiren Yücel Menekşe, şunları aktardı: “Büyükbaş hayvan konusunda her türlü gelişmeyi sağlamışlar. Ancak küçükbaş hayvancılık konusunda arazi ve hava şartları müsait olmasına rağmen gelişim gösterememişler. Türkiye’nin bu konuda açık olduğunu, gerekirse Paraguay’a heyet gönderip, tarım, hayvancılık, büyükbaş ve küçükbaş konusunda eğitim verebileceğimizi ifade ettim. Onlar da bundan çok memnun oldular.”

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