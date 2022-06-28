Türkiye Gazetesi

Ukrayna, Kremençuk kentindeki alışveriş merkezine yönelik saldırının yaralarını sarmaya çalışıyor. Dün gerçekleşen füze saldırısında şimdiye kadar 18 kişinin öldüğü belirlendi. 36 kişi ise hala bulunamadı. Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kremençuk Valisi Vitaliy Maleskiy de kentte 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Maleskiy, “Bugün Ukrayna’da Anayasa Günü kutlanıyor ama Kremençuk’ta bayraklar yarıya indirildi. Bu, kent tarihindeki en büyük trajedidir. Kremençuk halkı saldıranlardan hesap sorulmasını talep ediyor.” dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, basın toplantısında, Kremençuk kentindeki alışveriş merkezine saldırı düzenleyen Rus pilotların isimlerini belirlediklerini söyleyerek, "Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ulusal Polis uzmanları, bu saldırıyı hangi Rus havacılık alayının işlediğini belirledi. Tu-22 ile havalanan ve ölümcül atışlar yapan pilotların isimleri şimdiden belli oldu." şeklinde bir açıklama yaptı.

X-22 FÜZELERİ İLE VURULDU

Ukrayna Hava Kuvvetleri, dün Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'nin, Rusya’nın Kursk bölgesinden havalanan Tu-22M3 tipi savaş uçaklarının fırlattığı X-22 füzeleriyle vurulduğunu açıklamıştı. Bununla birlikte, ülkenin güneyindeki Mıkolayiv Bölge Askeri Yönetim Başkanı Vitaliy Kim, gece Rus birliklerince Mıkolayiv ve Oçakov kentlerine düzenlenen hava saldırısında bir çocuğun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Kim, kente yapılan yaklaşık 11 roket saldırısının yarısının Ukrayna Hava Savunma Sistemlerince püskürtüldüğünü de sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise 24 Şubat günü başlayan savaşa ilişkin değerlendirmede bulundu. Ukrayna güçlerinin kritik kayıplar verdiğini ileri süren Koneşankov, "Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerinin Harkiv'deki Azov taburu ile 92. Motorlu Piyade Tugayı'nın merkezine düzenlediği saldırı sonucu 100'den fazla Ukraynalı asker, yabancı paralı savaşçı ve 15'e kadar zırhlı araç yok edildi." dedi.

Açıklamasının devamında ise Avrupa ve ABD'nin verdiği silahları vurduklarını belirtti: "Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silah ve mühimmatların bulunduğu hangarlar, dün Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerince havadan yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. Saldırı sonucunda Donbas'taki Ukrayna birliklerine gönderilmesi için depolanan Batı üretimli silah ve mühimmatlar vuruldu. Mühimmatların patlaması, yakınlarda bulunan ve çalışır vaziyette olmayan alış veriş merkezinde yangının çıkmasına sebep oldu."

Rus ordusu Ukrayna'da bir AVM'ye füze attı, çok sayıda ölü ve yaralılar var Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da bulunan bir AVM'ye füzeyle saldırı düzenlediğini, AVM'de binden fazla kişi olduğunu açıkladı. Saldırıda sonrası kayıp haberleri gelmeye başladı. Son gelen bilgiye göre 10 kişi öldü, 40 kişi de yaralı

Türkiye'den Ukrayna mesajı: Yıkıcı savaş bir an önce durdurulmalı Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, savaşın bir an önce durması için çağrıda bulundu.