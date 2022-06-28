Türkiye Gazetesi

Bulgaristan'da dün istifa eden hükümetin Başbakanı Kirili Petkov, Rusya Federasyonu’nun Sofya’da görev yapan 70 diplomatını ‘istenmeyen kişi" ilan ederek’ sınır dışı edeceklerini duyurdu.

Bulgaristan'da dün istifa eden hükümetin Başbakanı Kirili Petkov'dan Rusya lideri Vladimi Putin'i kızdıracak bir açıklama geldi. Petkov “Pazar günü 70 kapasiteli bir Rus uçağının dolu bir şekilde Moskova seferine çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Her biri yabancı menfaatlerin lehine çalışan 70 diplomatı memleketlerine geri yollayacaklarını ifade eden Petkov “Bu kişilerin büyük bir bölümü başka bilgi toplama servisleri için çalışırken diplomatik zırhını sadece ‘paravan olarak’ kullanmıştır. Yabancı ülkelerin hükümetlerinin bizim iç işlerimize karışmaya teşebbüste bulunduklarında biz de karşı tavrımızı net koyarız. Tavrımız Rusya halkına karşı bir tutum değildir” dedi.

UKRAYNA SAVAŞI SONRASI İKİ ÜLKENİN ARASI BOZULDU

Bulgaristan-Rusya ilişkileri Ukrayna savaşıyla birlikte donma noktasına gelmişti. Rusya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Osmanlı-Rus savaşının sonu ve Bulgaristan'ın bağımsızlığının 144. yıl dönümünün kutlandığı 3 Mart Ulusal Bayramı'nda, Bulgaristan'ın Osmanlı'dan egemenlik mücadelesini Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa benzetmişti.

Ardından Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Mitrofanova’ya istenmeyen kişi ilan edilen bazı diplomatların listesini içeren bir nota takdim etmişti.

Rusya Federasyonu’nun Bulgaristan’da güçlü bir lobiye sahip olmasına rağmen, Bulgaristan 2021'den bu yana ülkede “casusluk yaptıkları gerekçesiyle” 10’u aşkın Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Başbakan Kiril Petkov, nisanda ayında yaptığı açıklamada Moskova’da Bulgar diplomatların sayısı 10’un altına düşerken Moskova’nın Sofya’da en az 114 diplomat bulundurduğunu söylemişti.

"İLİŞKİLER FELCE UĞRAYABİLİR"

Bulgar basını Rusya’nın büyükelçiliğindeki diplomat sayısının yarıya indirilmesi tahmin edilen bu hamlenin sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin felce uğraması beklendiğini öne sürdü.

Bulgaristan'da hükümet düştü Bulgaristan’da Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek düştü.

İçişleri Bakanı Soylu: Bulgaristan'a yeni bir sınır kapısı kurabiliriz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgar mevkidaşıyla görüştü. İkili, yeni bir sınır kapısı yapılması konusunu konuştu.

Bulgaristan Başbakanı Petkov maaşını Ukrayna’ya silah alınması için bağışladı Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, ülkede Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasına yönelik tartışmalar sürerken bir aylık maaşını Ukrayna’ya silah alınması için bağışladı. Petkov, sosyal medya hesabından Bulgaristan vatandaşlarına seslenerek maaşlarını bağışlamaları konusunda çağrıda bulundu.