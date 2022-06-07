Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’ya gitti. Soylu, burada Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Bulgaristan ile salgın döneminde ara verilen heyetler arası görüşmelere yeniden başladıklarını belirtti. Sınır kapıları, göç, uyuşturucu, organize ve mali suçlarla mücadelenin konuşulduğunu ifade eden Süleyman Soylu, iki bakanlığın bugüne kadar imzaladığı anlaşmalar marjında ortaya konulan iş birliklerini yeniden gözden geçirdiklerini söyledi.

"İKİ GEÇİŞ DAHA TALEP ETTİK"

Sınırlarla ilgili atılabilecek adımların gözden geçirildiğini dile getiren Soylu "Hem Bulgaristan tarafı hem bizler bu görüşmelerden çok olumlu olarak ayrılıyoruz. Türkiye'de üretim ve ihracatın artmasından kaynaklanan sınır kapılarındaki yoğunluk, aynı zamanda Bulgaristan'ın sınır kapılarında yaptığı teknik düzenlemeyle ilgili değerlendirmeleri ortaya koyduk. Ticaret Bakanımız yakın bir dönemde buradaydı. Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapıları'ndaki sürekliliğin nasıl sağlanabileceği hususunu gözden geçirdik. Bizden Kapıkule'de 5 gidiş, Bulgaristan tarafında 2 gidiş var. İlk önce 3'e çıkıyor. Yakın zamanda 2 geçiş daha olması hususunda talebimiz oldu. Onu gözden geçirecekler. Büyükelçiliğimiz, Ticaret Bakanlığımız ve arkadaşlarımızın ortaya koyduğu çalışmalar çerçevesinde şu anda yaklaşık 30-35 kilometre olan tır kuyruğu 2-3 kilometrelere kadar düştü. İhracat ve ticaret açısından buradaki sürekliliğin devam edebilmesi önemli. Günlük geçişler en yüksek noktasında. Daha iyi bir noktaya gelebilmek için mutabakatımız ve takibimiz söz konusu olacak" dedi.

KIRKLARELİ'NE YENİ KAPI

İki ülke arasındaki konularla ilgili altı ayda bir Bulgaristan ve Türkiye'de toplantılar yapacaklarını vurgulayan Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: Bu önemli bir adımdı. Kırklareli'ndeki Rezve Deresi'nde yeni bir kapı kurulması, bir köprü yapılması 5-6 yıl önce değerlendirdiğimiz bir meseleydi. Teknik toplantıda bir noktaya kadar gelindi. Hazırlıklar tamamlanırsa orada bir kapı daha açılmış olacak. Büyükelçimiz de meselenin takibini gerçekleştirecek. Mutabık kalacağımız mesele, yürüyüş olarak mı açılacak, yoksa küçük arabalar da gelip geçecek mi? İki ülke arasındaki bağların kuvvetleneceği, tarihi ve kültürel bağların çok daha iyi noktaya taşınacağı adımı atmış oluyoruz.

"TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI"

Kolluk Eğitim İşbirliği Mutabakat Zaptının süratlendirilmesi ve karşılıklı tecrübelerden istifade edilmesi konusunda da adım attık. Telefon dolandırıcılığı diye tarif edebileceğimiz, buradan Türk vatandaşlarına yönelik uzun zamandır gerçekleşen bir süreç söz konusuydu. Dolandırıcılar iyi bir operasyonla yakalandılar. Bu minimum düzeye indi. Bu da iş birliğimizin somut bir göstergesi olarak durmakta.

"GÖÇ KONUSUNDA SIKI İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Ukrayna ve Rusya meselesi ile göç meselesini değerlendirdik. Hem Ukrayna'dan gelen hem de güneyimiz ve doğumuzdan gelen göçler konusunda sıkı iş birliği içerisinde olma mutabakatımızı teyit ettik. 2016 Kasım ayından bu yana sürdürdüğümüz ortak temas merkezimiz var. Bu merkezde önemli bir iş birliği ortaya koyuyoruz. Kapıkule'deki bu merkezde bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Göçmen kaçakçılığı, diğer suçlar konusunda binlerce bilgi ve belge alışverişinde bulunduk. Bu konuyu da tekrar değerlendirdik. Gerek terör örgütleri gerek organize suç örgütleriyle ilgili coğrafyamızda kaldığımız süreci değerlendirmiş olduk. Çok verimli bir toplantı geçti.

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