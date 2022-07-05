Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Borish Johnson hükümeti, peş peşe gelen iki bakanın istifasıyla sarsıldı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, peş peşe hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

“GÜVEN DUYMUYORUM”

Sağlık Bakanı Javid, Twitter'dan paylaştığı mektupta, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güven duymadığı için görevinden istifa ettiğini belirtti. İstifasını sunmak için Johnson'la görüştüğünü aktaran Javid, "Bu görevde hizmet etmek çok büyük bir ayrıcalıktı ancak artık vicdanım rahat bir şekilde devam edemeyeceğimi üzülerek belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

SAĞLIK BAKANI VE MALİYE BAKANI PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİ

Javid'in istifa açıklamasından kısa bir süre sonra Maliye Bakanı Rishi Sunak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı. Sunak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım ancak bu standartlar için savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum."

BORİS JOHNSON’UN PİNCHER’A TUTUMU

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili Chris Pincher'a yönelik görevi kötüye kullanma şikayetinden haberdar olmasına rağmen, Pincher'a hükümette verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından geldi. Johnson, milletvekili Pincher'la ilgili tutumu nedeniyle baskı altındaydı.

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