Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Rusya’ya yönelik yaptırımları sürerken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, Çekya’nın başkenti Prag'da AB üyesi ülkelerin adalet bakanlarının gayriresmi toplantısında Rusya’ya yönelik yaptırımlar hakkında gazetecilere demeç verdi.

AB üyesi ülkelerin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana toplam 13.8 milyar euroluk Rus varlığını dondurduğunu ifade eden Reynders, "Şu an için oligarklardan ve diğer kuruluşlardan gelen 13,8 milyar euro değerindeki fonları dondurduk, bu oldukça büyük" dedi.

Bu varlık dondurmalarının çoğunu ise 27 AB üyesi ülkesinden 5’inin yaptığını ifade eden Reynerds, "Ancak çok büyük bir kısmı, 12 milyardan fazlası 5 üye ülkeden geliyor” dedi.

98 KURULUŞ VE BİN 160 KİŞİ YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

Diğer AB üyesi ülkelere Rus varlıklarına yönelik adım atması çağrısında bulunan Reynders, şu anda 98 kuruluş ve aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bulunduğu yaklaşık bin 160 kişinin yaptırım listesine olduğunu ifade etti.

Dondurulan varlık miktarının, banka hesaplarında tutulan nakit paranın yanı sıra el konulan yatlar ve gayrimenkullerin tahmini değerlerinin birleşimi olduğu ifade edildi. Söz konusu dondurulan varlıklara, AB Komisyonun, geçtiğimiz mayıs ayında dondurduğu Rusya Merkez Bankası’na ait 24 milyar euroluk varlığı içermiyor.

Almanya uyardı: Rusya vanaları tamamen kapatabilir Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz tedarik eden Kuzey Akım 1 boru hattı bakım çalışmaları nedeniyle 10 günlüğüne kapatması Almanya'yda büyük paniğe neden oldu. Öte yandan IEA Başkanı Birol, 'Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı.' diye konuşurken 'Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak.' ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna'da ele geçirilen kentlerde eğitim sistemini değiştiriyor Rusya Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde Rus eğitim sistemine geçileceğini ve öğrencilerin Rus diploması alacaklarını açıkladı. Öğrenciler kendi dillerine seçmeli olarak ders alabileceğini belirtti.