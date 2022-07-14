Türkiye Gazetesi

KÂBİL

Afganistan’ın Nangarhar vilayetinde bir grup lise öğretmeni, okula gidebilmek için her gün boğulma tehlikesi yaşıyor. Beş eğitimci, canları pahasına köydeki çocuklara eğitim vermekten vazgeçmiyor.

12 yıldır her gün aynı güzergâhtan okula varan öğretmenler, her sabah 7’de evlerinden çıkıyor ve nehir kenarında karşıya geçmek için hazırlık yapıyor. Genişliği 100 metreyi bulan Kabil-Kuner Nehri’ni araç lastiklerini kullanarak geçen eğitimciler, sal ya da tekne alacak paraları olmadığı için ucuza satın aldıkları araç lastiklerini omuzlarında taşıyor.

Islanan ayakkabıları ve kıyafetlerini ise okulda kurutuyorlar. "Neden bu zahmeti çekiyorsunuz?" sorusuna ise "Biz gelmezsek yeni öğretmenler hiç gelmez. Öğrenciler eğitimsiz kalır" cevabını veriyorlar.

Afganistan yine sallandı: Feyzabad' da 4,3 büyüklüğünde deprem Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehrinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.