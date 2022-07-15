Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşa karşı gelen Batı’lı ülkelere gazı keserek yaptırımlara cevap verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesine tasarruf yapma çağrısında bulundu ve "Tamamen Rus gazı olmadan idare etmemiz gereken bir senaryoya hazırlanmalıyız. Bu muhtemel. Genel seferberliğe ihtiyacımız var" uyarısı yaptı.

Macron , işletmeleri devlet kurumlarını ve haneleri daha fazla enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

‘ENERJİYİ SAVAŞTA SİLAH OLARAK KULLANACAĞININ MESAJINI VERİYOR’

Bastille Günü'yle ilgili açıklama yapan Macron, "Rusya, şimdiden gaz dağıtımını kesmeye başladı ve enerjiyi savaşta silah olarak kullanacağının mesajını veriyor" dedi.

ELEKTRİK VE PETROL KITLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Fransa Cumhurbaşkanı, ilk kez, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucunda ülkesinin 1970'lere ilişkin elektrik ve petrol kıtlığı senaryosu ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

ENERJİ TASARRUFU ÇAĞRISI YAPTI

Almanya, sokak ışıklarını karartmaktan yüzme havuzlarındaki ısıtmayı kısmaya kadar çeşitli hamlelerde bulunarak enerji tasarrufu için çabalıyor.

‘BU YAZ VE SONBAHAR ÇOK ZOR OLACAK’

Macron ayrıca, Ukrayna'daki savaşla ilgili de açıklamalar yaptı ve savaşın uzun süreceğini söyledi. Bu yüzden Batılı ülkelerin, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky hükümetini ve Ukrayna ordusunu desteklemeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Financial Times'ın haberine göre, Macron, "Savaş alanında bu yaz ve sonbahar çok zor olacak" diye ekledi.

Macron Biden'a 'kötü haber' verirken gazetecilere yakalandı: Petrol fiyatları tavan yaptı Almanya’da G7 liderleri Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle doğan petrol üretim açığına çözüm arıyor. Almanya'daki zirvede ilginç bir durum yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kameraları farketmeyerek Joe Biden'ın yanına gitti ve ikili görüşmesine ait konuşmayı anlattı. Bu konuşma sonrası petrol fiyatları iki haftanın zirvesine çıktı. Macron'u Biden'ın güvenlik danışmanı uyardı.

Rusya, AB'ye doğal gaz akışını yüzde 40 kesti Gazprom, Alman şirketi Siemens'in gaz pompalama ünitelerini kompresör istasyonuna zamanında iade etmemesi üzerine Nord Stream boru hattı üzerinden gaz dağıtımını azalttığını duyurdu.