Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretleri çerçevesinde ziyaret ettiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün Suudi yetkililerle bir araya gelmişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Jubeir, Suudi yetkililerle görüşen Biden'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'ı suçlamadığını iddia etti.

“ABD’NİN DE HATALARI VAR”

Jubeir yaptığı açıklamasında, Biden'ın Kaşıkçı davasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlayan ifadesinin olmadığını söyleyerek, ABD Başkanı'nın ABD'nin de hatalar yaptığını söylediğini belirtti. Biden, Suudi Dışişleri Bakanı el-Jubeir’in Kaşıkçı davasına ilişkin yaptığı açıklamalara itiraz ederek, Riyad yönetiminin basına aktardıklarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

BİDEN’DAN YALANLAMA GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden, dün Suudi yetkililerle insan haklarını ve siyasi reform konularını görüştü. Biden, "Her zaman olduğu gibi, konunun benim ve Amerika Birleşik Devletleri için hayati derecede önemli olduğunu her zaman açıkça belirttim. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, toplantının başında gündeme getirdim gibi, o zaman ne düşündüğümü açıkça ortaya koydum ve bunda nettim. Bir Amerikan Başkanı olarak çok açık bir şekilde, insan hakları konusunda sessiz kalmayacağımızı söyledim" açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Biden’dan Rusya ve İran'a mesaj: ‘Orta Doğu’dan asla çekip gitmeyeceğiz’ ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 9 Arap ülkesinin liderlerinin katılımıyla düzenlenen ‘Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi’nde konuştu. Biden, "Asla çekip gitmeyeceğiz ve bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız." dedi.