Türkiye Gazetesi

Brezilya'da güvenlik güçleri suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Brezilya basınında çıkan habere göre, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde "Favela" olarak bilinen bir mahallede, güvenlik güçleri çeteye operasyon yaptı. Yetkililerden yapılan açıklamada, suç örgütlerine yönelik operasyonda şimdiye kadar 19 çete üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Rio de Janeiro kentinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 19 kişinin öldüğü bildirildi.

Brezilya'da aynı bölgede, 24 Mayıs'ta güvenlik güçlerinin çetelere karşı düzenlediği operasyonda ise 11 kişi ölmüştü. Rio de Janeiro Askeri İnzibat Sözcüsü Ivan Blaz, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden sivil için üzgün olduğunu belirterek "Rio de Janeiro'daki silahlı çatışmaların yüzde 80'inden fazlasının sorumlusu bu örgütü dağıtmamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Haiti’de çete savaşları: 89 kişi öldü Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de bir haftadır süren çete savaşlarında 89 kişinin hayatını kaybettiği, 74 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İki çetenin bölgenin kontrolü için savaştığı aktarıldı.

