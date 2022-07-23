Türkiye Gazetesi

Dünyanın uzun süredir takip ettiği tahıl koridoru anlaşması dün Dolmabahçe'de yapılan imza töreni ile nihayete erdi. Olumlu gelişmenin ardından tahıl fiyatları çakılırken, rahat bir nefes alınacağı beklentisi uzun sürmedi. Ukrayna ordusu, Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ihracatını sürdürmek için Karadeniz limanlarını yeniden açılmasını öngören anlaşmanın İstanbul'da imzalamasından bir gün sonra Rus füzelerinin Odesa limanındaki altyapıyı vurduğunu söyledi.

UKRAYNA, TÜRKİYE VE BM'Yİ TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRMEYE ÇAĞIRDI

Saldırıyı Telegram üzerinden duyuran Ukrayna Ordusu Güney Harekât Komutanlığı, "Düşman Kalibr füzeleriyle Odesa deniz ticaret limanına saldırdı; 2 füze hava savunma kuvvetleri tarafından vuruldu; 2 füze limanın altyapısını vurdu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu, Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ihracatını sürdürmek için Karadeniz limanlarını yeniden açılmasını öngören anlaşmanın İstanbul'da imzalamasından bir gün sonra Rus füzelerinin Odesa limanındaki altyapıyı vurduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve BM'yi tahıl ihracatı için yapılan anlaşmadaki taahhütleri yerine getirmeye çağırdı.

FÜZELER LİMANIN ALTYAPISINI VURDU

Ukrayna Ordusu Güney Harekât Komutanlığı saldırıyı Telegram üzerinden "Düşman Kalibr füzeleriyle Odesa deniz ticaret limanına saldırdı; 2 füze hava savunma kuvvetleri tarafından vuruldu; 2 füze limanın altyapısını vurdu" ifadeleriyle duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler ve Türkiye'yi Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihracatı için güvenli bir koridor anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesini

Tarihi tahıl anlaşmasının ardından Zelenskiy'den ilk tepki: Erdoğan'a teşekkür etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'daki tahıl anlaşmasının gerçekleşmesinin ardından çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi

AB'den tahıl anlaşması yorumu: Türkiye’yi takdir ediyoruz Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in ofisinden yayınlanan resmi açıklamada, Türkiye liderliğinde bugün imzalanan Ukrayna tahıl anlaşması hakkında, “Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz” denildi.

Bakan Akar açıkladı, tahıl sevkiyatı Ukrayna'daki 3 limandan yapılacak Bakan Akar, Dolmabahçe'de imzalanan 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından yaptığı açıklamada, sevkiyatın Ukrayna'daki 3 liman üzerinden yapılacağını belirtti.

Dolmabahçe'de tarihi gün: Tahıl koridoru için imzalar atıldı Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı.