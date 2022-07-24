Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un dikkat edilmeden atılan çöpleri komşularının eline geçti. Scholz’un çöplerini karıştırılması üzerine notlarından pek çok bilgi sızdı. Almanya Başbakanı Scholz’ün eşi Erns’ün gizli belgeleri çöpe atmayı alışkanlık haline getirdiği ayrıca kağıt atıklarla evsel atıkları ayrı ayrı atmayarak geri dönüşüm kurallarına aykırı olduğunu yazdı. kağıt atıklarla evsel atıkları karıştırarak geri dönüşüm kurallarını ihlal ettiğini yazdı. Çöpe atılan belgelerden G7 liderlerinin eşlerine ait bilgilerin yer aldığı notta bulunuyor.

Çöpe atılan gizli belgelerden G7 liderlerinin eşlerine ilişkin özel bilgilerin yer aldığı özel notlar da bulundu. Notlarda kısa süre önce istifa eden İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Cappello'nun fotoğrafının altındaki notta "halktan kaçınıyor" yazıyor. Japonya başbakanının eşi Yuko Kişida ise "Mazda'da sekreter" olarak yazıyor.

KARIŞTIRILAN ÇÖPLERDEN ÖZEL NOTLAR SIZDI

Alman dergisi Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un eşi Britta Ernst, çifte ait özel belgeleri defalarca evindeki çöpüne attı. Ernst, böylelikle geri dönüşüm kurallarını ihlal etti hemde gizli belgeleri de çöpe attı.

Der Spiegel dergisi, Alman liderin ailesin evsel atıklar konusunda dikkatsiz olduğunu yazdı ve eşi . Ernst’ün gizli belgeleri konusunda konusunda ciddi olmadığını öne sürdü.

Der Spiegel’in gazetecilerine gösterilen belgeler arasında Ernst'in Mayıs ayındaki etkinlik takviminden bir sayfa ve konuşma İngilizcesini geliştirmek istediğini gösteren çıktısı alınmış bir e-posta yer alıyor.

Bir başka belgede ise federal seçimler günü için nasıl giyineceğini planladığını gösteriyor.

G7 ZİRVESİ NOTLARI

Belgeler arasında G7 Zirvesi notlarına ilişkin bilgilerde bulundu. G7 Zirvesi liderlerinin eşlerine dair özel bilgilerin yer aldığı not kağıda da çöpler arasında bulundu.

Örneğin, kısa süre önce istifa eden İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Cappello'nun fotoğrafının altındaki notta "halktan kaçınıyor" yazıyor. Japonya başbakanının eşi Yuko Kişida ise "Mazda'da sekreter" olarak etiketliyor.

Der Spiegel'e göre tüm bunlar kamuya açık bilgiler olsa da, belgenin kendisi "gizli bilgi - yalnızca resmi kullanım için" şeklinde tanımlandı. Hem Scholz hem de Ernst'e, uygun şekilde imha edilmeleri de dahil olmak üzere, sınıflandırılmış belgelerin düzgün bir şekilde kullanılması konusunda eğitim verilmiş olması gerekiyor. Bu kurallar, gizli belgelerin, içerikleri tanınmayacak şekilde imha edilmesi gerektiğini savunuyor.

Öte yandan, Der Spiegel yorum için Scholz ve Ernst'e ulaştığını, ancak ne Başbakanlık'tan ne de Brandenburg Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir yanıt almadığını söyledi.



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