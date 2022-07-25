Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O'Connor, Covid-19’a yakalanan Biden’ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamının düzeldiğini açıkladı.

TEDAVİSİNDE 4 GÜN GERİDE KALDI

Covid-19’a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor, yayınladığı açıklamayla Biden’ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamının düzeldiğini ifade etti. Biden’ın burun tıkanıklığı olduğu ve sesinin biraz kısıldığı ifade edilen açıklamada, Biden’ın nabzının, kan basıncının, solunum hızının ve ateşinin normal olduğu aktarıldı. Paxlovid tedavisine planlandığı gibi devam edileceği aktarılan açıklamada, Biden’ın hiç nefes darlığı yaşamadığı ve tedaviye beklenen şekilde yanıt verdiği kaydedildi.

Biden, 21 Temmuz’da Covid-19’a yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray’da izole etmişti. Biden'a yüksek ihtimalle Covid-19’un Omicron mutasyonunun alt mutasyonu BA5 bulaştığı ifade edilmişti.

Covid-19’a yakalanan Biden'ın doktorundan açıklama Koranavirüse yakalan ve karantinaya giren ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Biden’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta Covid-19’a yakalanan Biden’ın sağlık durumu iyiye gittiğini söyledi.

Koronavirüse yakalanan Biden’: "Her şey yoluna girecek” ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesaj ile sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak, "İnancınızı koruyun. Her şey yoluna girecek” dedi.

ABD Başkanı Biden koronavirüse yakalandı ABD Başkanı Joe Biden Covid-19'a yakalandı. 79 yaşındaki Biden'ın, semptomların hafif olduğu ve kendini izole ettiği belirtildi.



