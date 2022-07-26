Türkiye Gazetesi

Fransa, Almanya’dan sonra İngiltere’de bu kış için enerji krizine karşı önlem almaya gidiyor. Gazetede yer alan habere göre, planlar gaz veya elektrik arzı kesintisi durumunda yürürlüğe girecek ve halktan enerji tüketimini azaltması istenecek.

HALKA TASARRUF ÇAĞRISI

Telegraph'ın gördüğü belgelere göre, böyle bir senaryoda İngiliz hükümeti, düzenli aralıklarla radyo, televizyon, sosyal medya, afişler ve broşürler aracılığıyla insanlara elektrik ve gaz kullanımını kesmelerini söyleyen mesajlar gönderecek.

İngiltere Ulusal Şebekesi'nin son günlerde enerji yoğun endüstrilerin temsilcileriyle toplantılar düzenlediği ve en kötü durum senaryosu olan kesintilerden veya tamamen kapanmadan kaçınmak için yardım talep ettiği ve hatta bu şirketlere daha az güç kullanmaları için ödeme teklif ettiği bildirildi.

Enerji danışmanlık şirketi Cornwall Insight'a göre, İngiltere'deki enerji ve yaşam maliyeti krizi yoğunlaşmaya devam ediyor ve yıllık hane faturalarının bu kış 3 bin 300 sterlini aşması bekleniyor.

Ulusal Şebeke, elektrik tedarikçilerinden, hane halklarına, enerji kullanımlarını güçlü rüzgarlar gibi en yüksek arz zamanlarına kaydırmak ve diğer zamanlarda kullanımı azaltmak için ödeme yapmanın yollarını bulmalarını istedi.

Ancak British Gas ve Shell gibi şirketler, bu yıl bu plana bağlı kalmayacaklarını söylediler.



Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı yapıldı. Ekolojik geçiş bakanı Runacher, dükkanların klima kullanırken kapıları kapatmaları ve enerji israfını azaltmak amacıyla neon aydınlatmayı sınırlı kullanma kuralı getirileceğini söyledi.

Macron'dan tasarruf çağrısı: Rus gazı olmadan idare etmeye hazırlanmalıyız Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan ülkesine tasarruf yapması için uyarı geldi. Macron Rus gazı olmadan idare etmeleri gereken duruma hazırlanmaları gerektiğini söyleyerek enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

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