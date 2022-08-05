Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray ve çevresinde kokru dolu anlar yaşanadı. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın yakınındaki Lafayette Park'ına yıldırım düştü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yıldırım düşmesi sırasında parkta bulunan 2'si kadın, 2'si erkek 4 kişinin ağır yaralandığını ve hastanede tedavi alındıklarını söyledi.

Olayın ardından parkın bir kısmı kapatılırken, meteoroloji bölge için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Çin-ABD geriliminde sular durulmuyor: Beyaz Saray'dan Pelosi açıklaması ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin muhtemel Tayvan ziyaretine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Meclis Başkanı’nın Tayvan'ı ziyaret etme hakkı var” dedi.

Çin tehdit etmişti... Kritik ziyaret öncesi Beyaz Saray'dan Tayvan açıklaması ABD'nin Tayvan'a ziyareti öncesi Çin, ABD'yi gelmemeleri, gelirlerse Çİn ordusunun harekete geçeceği konusunda uyarmıştı. Bu tehditin ardından Çin tarafında askeri hareketlilik başladığına dair iddialar ortaya atıldı. O iddialara cevap veren Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı ziyaret öncesi bu bölgedeki askeri hareketliliğin arttığına ilişkin somut bir kanıt görmediklerini söyledi.

Tahıl koridoru anlaşmasının yankıları sürüyor: Beyaz Saray'dan Erdoğan'a teşekkür Beyaz Saray, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezinin kurulmasındaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.