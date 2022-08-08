Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

İsrail’in kuşatma altındaki Gazze’ye ‘Şafak’ ismini verdiği saldırı dalgası sürüyor. Gazze’de 1.400’ü aşkın sivil hedefin vurulduğu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e, yaralı sayısı ise 360’a yükselirken Yahudi gruplar Mescid-i Aksa’yı bastı. Mescit çevresinde Müslüman ve Siyonist gruplar arasında çatışmalar sürüyor. İsrail yönetimi saldırının gerekçesi olarak İslami Cihad tehdidinin büyümesini gösterdi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Mahir Salah, İsrail’de devam eden siyasi kriz ve kasım ayında yapılacak seçimlere dikkat çekerek şunları söyledi: Son katliamın amacı seçimlerde daha fazla sandalye kazanmak. Siyonistler Filistinli öldürerek daha fazla oy alma planını her seçim döneminde acımasızca uyguluyor. Ariel Şaron ile başlayan bu kanlı strateji sonrasında tüm Siyonist siyasiler ısrarla sürdürüyor. Onlar için bu vahşet geleneğe dönüştü. Bu vahşet karşısında tüm Arap ülke ve halkları ile İslam dünyasını tepki vermeye çağırıyoruz. Müslümanları Kudüs ve Gazze halkının yanında görmek istiyoruz. Şu ana dek vurdukları yerlerin tamamına yakını sivil noktalar. Şehitlerimiz için de aynı durum geçerli. İnsanları evlerinde sofrada, sokakta ya da düğün konvoylarında katleden bir bombardıman dalgası ile karşı karşıyayız. Biz tüm işgal hattında kurduğumuz bağlar üzerinden gereken direnci sergiliyoruz. İslam dünyası ve Müslümanlar da kıyıma sessiz kalmamalı.

SALDIRI ÖNCESİ MISIR DETAYI

Filistin Tabipler Derneği Başkanı Dr. Muhammed Emin de son saldırılar ve dökülen kandan işgal hükûmetinin başındaki Yair Lapid’in sorumlu olduğunu belirterek şöyle konuştu: Gazze bir kez daha açık revire döndü. İsrail için Filistinli kadın, çocuk, yaşlı, genç tüm insanların kanı mübah. Yaşadıkları iç siyasi sorunları bizi öldürerek aşacaklarına inanıyorlar. Filistinlilerin kanını önümüzdeki aylarda yapılacak seçimin kilit faktörü olarak görüyorlar. İsrail halkı en fazla Filistinli öldüren isme oy veriyor. Bu nedenle her seçim öncesi bu kanlı stratejiye yüzlerce kurban veriyoruz. Yair Lapid, Knesset’e daha fazla milletvekili sokabilmek için orduya katliam emri verdi. Ancak burada ilginç olan özellikle Körfez ülkeleri ve Mısır’ın tavrı. Âdeta İsrail’in kanlı planına destek veriyorlar. Saldırıdan birkaç gün önce Gazze’ye Mısır istihbarat şefleri geldi. Direniş liderleri ile görüşen Mısırlı istihbarat yetkilileri İsrail’in sessizlik, sükûnet istediğini söyledi ve Filistinlilerden de anlayış istedi. Bu ziyaretten iki gün sonra bombardıman başladı. Arap devletlerinin sessizliği ve bu örnek bize Mısır ve Körfez ülkelerinin de saldırı planının parçası olduğunu gösteriyor.

UZUN SOLUKLU SAVAŞA HAZIRLANIYORLAR

İsrail ordusunun uzun soluklu bir savaşa hazırlandığı bilgisini veren Dr. Muhammed Emin “Gazze toplamda 360 kilometrekarelik dümdüz bir alan. Uydudan, karadan, denizden sürekli gözlüyorlar. Şu an daha çok Gazze’nin kenar semtlerini vuruyorlar. Ancak daha iç bölgeler için büyük çaplı hazırlıklar yaptıklarını biliyoruz. Bir nevi direniş güçlerinin reflekslerini ölçüyorlar. Yakın bir dönem kanlı ve uzun süreli bir savaş gerçeği ile yüzleşebiliriz” dedi. Dr. Muhammed Emin’e göre, ABD Başkanı Joe Biden, son İsrail ziyaretinde bu saldırı ile ilgili bilgilendirildi ve desteği alındı.

AKSA'YA BASKIN

Aksa provokasyonuna öncülük eden Siyonist Haham Yehuda Glick beraberindeki 1.500 civarında Yahudi ile geldiği Mescid-i Aksa avlusunda ayin yaptı. Olaya tepki gösteren iki Filistinli gencin gözaltına alındığı olay çatışmaların fitilini ateşledi. Bir başka Siyonist grup El-Mağaribe Kapısı’ndan Mescid-i Aksa’ya girdi ve kışkırtıcı davranışlar sergileyerek Müslümanları tahrik etti. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile telefonda görüştü. Görüşmede hava saldırıları ve Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskınlar ele alındı.

İsrail ve İslami Cihad Gazze'de ateşkes üzerinde anlaşma sağladı İsrail'in cuma gününden bugüne Gazze'ye devam eden saldırılarında, İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece yerel saatle 23.30'da (TSİ 23.30) ateşkesin başlaması üzerinde anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze'ye zulmü bitmiyor! Ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi, 253 yaralı İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları sürerken can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükselirken 253 kişin ise yaralandığı öğrenildi. Türkiye, İsrail'in saldırıları kınarken Birleşmiş Milletler tarafından İsrail'in saldırılarına tepki geldi.