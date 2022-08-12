Türkiye Gazetesi

Bükreş'te yaşayan Marius Mihai Dragici isimli bir insan kaçakçısı, bir grup göçmeni İngiltere'ye götürmek vaadiyle kandırdı. Kamyonun arkasına 39 Vietnamlı göçmeni dolduran insan kaçakçısı, göçmenlerden paraları topladı ve yola çıktı. İngiltere umuduyla yola çıkan göçmenler, üstlerine düşen paraları bir bir kaçakçı Dragici'ye verdi.

39 KİŞİ KAMYONUN ARKASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Yaşları 15 ile 44 arasında değişen 31 erkek ve 8 kadından oluşan göçmenler, kamyonun arkasında kapalı alanda boğulma ve hipertermiden hayatlarını kaybetti. Marius Mihai Dragici'nin insan kaçakçılığı yapan bir gruba üye olduğu ortaya çıktı. Kurbanların her biri İngiltere'ye gitmek için ve orada güzel yaşam vaat eden organize suç grubuna para ödedi. Ancak bu yolculuk bir trajediye dönüştü.

5 yaşındaki çocuğun inanılmaz kurtuluşu: Üzerinden kamyonet geçti burnu bile kanamadı Batman’da mahallede oynarken kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk inanılmaz şekilde kurtuldu. Kaza anı saniye saniye kaydedilirken çocuk burnu bile kanamadan ayağa kalktı.