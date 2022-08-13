Türkiye Gazetesi

Ukrayna'dan yola çıkan yaklaşık 13 bin ton mısır yüklü Malta bandıralı 'Rojen' isimli gemi, varış noktası İtalya'nın Ravenna Limanı'na ulaştı. Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan 5 Ağustos'ta hareket eden Malta bandıralı gemi, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle biraz gecikmeli olarak gece geç saatlerde İtalya'nın Adriyatik Denizi kıyısındaki Ravenna Limanı'na geldi.

Geminin limana yanaşmasının ardından İtalya Gümrük Ajansının Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, geminin getirdiği mısırda herhangi bir kimyasal tehdit ya da radyasyon olup olmadığını anlamak için kargo bölümündeki mısırdan bazı örnekler aldı. Örneklere yapılacak test sonuçlarının ardından gemideki yükün boşaltılacağı öğrenildi.

13 BİN TON MISIR YÜKLÜ

Gemide, çoğu hayvan yemi olarak kullanılmak üzere, yaklaşık 13 bin ton mısır bulunduğu kaydedildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, geminin yükünü boşaltma işi 16 Ağustos'a kadar sürecek. Bu arada söz konusu gemi, tahıl koridoru anlaşmasından sonra İtalya'ya ulaşan ilk gemi oldu. İtalya'ya ilerleyen günlerde Ukrayna'dan soya fasulyesi ve ham ayçicek yağı taşıyan başka gemilerin de ulaşması bekleniyor.

Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti Milli Savunma Bakanlığı tahıl sevkiyatı kapsamında iki geminin daha Çernomorsk’tan hareket ettiğini duyurdu.

Türkiye'nin kredi risk primi 3 ayın en düşüğünde: 'Tahıl Koridoru' etkili oldu Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 9 Mayıs'tan bu yana düşüşünü sürdürerek 664 baz puana indi. Analistler, Türkiye özelinde tahıl koridorunun açılması ve Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere dair gelişmelerin de risk primini azaltan faktörlerden olduğuna kaydetti.