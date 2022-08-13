Türkiye Gazetesi

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ı ziyaret eden Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye yaptırım uygulayacağını bildirdi. Litvanyalı bakan yardımcısı ve 11 kişilik heyeti, bu hafta içinde Ada'yı ziyaret ederek hükümet temsilcileriyle görüşmeler yapmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Vaiciukeviciute ve heyetinin ziyaretinin, 'tek Çin ilkesini çiğnediği, Çin'in iç işlerine müdahale ettiği ve egemenliğine ve toprak bütünlüğünü zarar verdiği' belirtildi. Açıklamanın devamında ise, "Bu kötü niyetli ve provokatif eyleme karşılık olarak Çin, Vaiciukeviciute'ye yaptırım uygulama, Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı ile tüm temaslarını ve kara yolu ulaşımı alanındaki iletişim ve iş birliğini aksıya alma kararı almıştır." şeklinde ifade kullanıldı.

Çin geçen hafta Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye de yaptırım uygulayacağını bildirmişti. Pekin, ayrıca, Washington ile savunma alanındaki bazı görüşmeleri iptal etmiş, yasa dışı göç, adli yardım, sınır ötesi suçlar, uyuşturucuyla mücadele ve iklim değişikliği görüşmelerini de askıya almıştı.

ABD’den Çin’e karşı gövde gösterisi: Savaş gemilerini ve uçakları Tayvan Boğazı'ndan geçirecek Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Çin’in Tayvan üzerindeki hakimiyet mücadelesinde de her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin geçtiğimiz haftalarda Tayvan’a düzenlediği sürpriz ziyaret sonrasında bölgede gerilim tırmandı, ABD’nin savaş uçakları ve gemilerin Tayvan’a ilerleyeceği açıklandı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Çin'in askeri tehditleri devam ediyor Tayvan lideri Tsai İng-wen, dün Hava Kuvvetleri Muharip Komutanlığını ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tsai İng-wen Çin’in askeri tehditlerinin devam ettiğini ifade etti.