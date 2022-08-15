Türkiye Gazetesi

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde iki ay sonra 100 yaşına girecek olan Marguerite Koller, 100. torununu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Aile iki ay önce dünyaya gelen 100. torun için bir kutlama tertip etti.

KUTLAMA DÜZENLEDİLER

Blue Bell’de yaşayan kadının 11 çocuğu, 56 torunu var. Sonraki nesillerle birlikte torunların sayısı 100’e ulaşıyor. 6 ABC televizyonuna konuşan Koller, “Ben ailemin tek evladıydım. Tek çocuk olmak çok zor. Eskiden beri geniş aileleri çok severim. Kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi. 100. toruna kadının 2018’de ölen kocası Koller William’ın ismi verildi.

Pandemide eve kapanan çocuklar tabletlere sarıldı: Miyop görülme sıklığında büyük artış İngiltere’deki Anglia Ruskin Üniversitesinden bir grup araştırmacı, COVID-19 pandemisi sırasında ilkokul çocuklarının ekranda geçirdiği sürenin günde ortalama 20 dakika arttığını ortaya koydu. Çalışma, miyop görülme sıklığındaki artışla da ilişkilendirildi.