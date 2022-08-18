Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Lübnan ve Suriye bakanları, sınır dışı programını planlamak için bir araya geldi. Görüşmeler Lübnan’ın Göçmen Bakanı Issam Sharafeddine ile Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Makhlouf ve Suriye İçişleri Bakanı arasında gerçekleşti. İki ülke yetkilileri, yoğun kamuoyu eleştirisine rağmen ayda 15.000 Suriyeli mülteciyi Lübnan’dan sınır dışı etme planını görüştü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Suriye ve Lübnan tarafları arasında ayda sadece 15.000 yerinden edilmiş kişinin değil, tüm mültecilerin geri dönüşüne ilişkin vizyonda bir fikir birliği var" denildi.

LÜBNAN'DA 1,5 MİLYON SURİYELİ MÜLTECİ VAR

1,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan, 4 Temmuz’da UNHCR ve insan hakları gözlemcilerinin protestolarına rağmen mültecileri Suriye’ye geri göndereceklerini duyurmuştu. Lübnanlı yetkililer, Suriyeli mülteciler için “güvenli, onurlu ve gönüllü bir geri dönüşün” sağlanacağını öne sürdü. Suriyeli yetkililer de geri dönen mülteciler için af çıkacağını bildirdi.

İnsan hakları örgütleri ise Suriye’deki şartların geri dönüş için güvenli olmadığını bildirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Ekim 2021’de yayınladığı bir raporda, geri dönenlerin Suriye rejim güçlerinin elinde keyfî tutuklamalara ve şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Suriyeli yetkililer pazartesi günü, yerinden edilmiş beş milyon Suriyelinin dönüş yaptığını ve güvenli alanlara yeniden yerleştirildiğini iddia etmişti. Suriyeli yetkililerin açıklamalarının aksine BM, 2016’dan bu yana yalnızca 315.000 Suriyelinin geri döndüğünü bildirdi.

Lübnan'dan Ukrayna'ya tahıl şoku: 'Gemi gecikti' diyerek kabul etmediler 6 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Ukrayna'da mahsur kalan tonlarca tahıl Türkiye'nin öncülük ettiği tahıl koridoru ile yeniden sevkiyata çıkmıştı. Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl yüklü gemi olan Razoni'de Lübnan'a ulaştı. Ancak Lübnanlı yetkililer teslimatın 5 aydan fazla gecikmesini gerekçe göstererek sevkiyatı reddettiğini açıkladı.

Taliban, Türkiye’ye heyet gönderecek! Gündem: Afgan mülteciler Türkiye'nin yabancı göçmenlerin güvenli geri dönüşleri için başlattığı diplomasi trafi sürüyor. Suriyelilerle beraber ülkedeki en büyük mülteci grubu olan Afgan göçmenlerin durumunu araştırmak üzereTaliban, Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.