Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 6 aydır devam ediyor. Ukrayna Rusya’nın Harkiv’e bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin, gece saatlerinde Harkiv'deki üç katlı bir binaya roketli saldırı düzenlediğini söyledi.

Terehov, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını kaydetti. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapıldığını belirten Terehov, evsiz kalanlara da barınak sağlandığını ifade etti.

Terehov, "Ukrayna ve Harkiv'i ne kadar bombalasalar bombalasınlar, bizler sadece hayatta kalmakla kalmayacağız, aynı zamanda kazanacağız da. Rusya'yı ve ölümü yeneceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya: Harkiv'deki bir yerleşim birimini ele geçirdik Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı.

