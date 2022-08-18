Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Stapleford şehrinde Sam ­Felstead (42) isimli kadın kalp krizi sonrası kendinden geçerek bayıldı. Kedisi Billy, göğsüne çıkıp kulağına doğru yüksek sesle miyavlayarak onu uyandırdı. Durumu fark eden annesi tarafından hastaneye kaldırılan kadında tıkalı bir damarın kalp krizine sebep olduğu belirlendi. 3 gün sonra taburcu edilen kadına ömür boyu kullanacağı ilaçlar verildi.

“HAYATIMI ONA BORÇLUYUM”

Doktorlar, erken müdahalenin kadının hayatını kurtardığı görüşünde. Felstead da “Sabahın erken saatlerinde ter içinde uyandım. Billy göğsümün üzerindeydi ve miyavlıyordu. Normalde böyle davranmaz. Hayatımı ona borçluyum” dedi. Kedi davranışı uzmanı Lucy Hoile, Billy'nin kadındaki fizyolojik değişiklikleri önceden tespit etmiş olabileceğini, üzerine atlaması ve miyavlamasının endişesinin bir işareti olduğunu söyledi.

İtfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi 4. kattan aşağı atladı Antalya'da itfaiye ekipleri, mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Kedi, ekipler kendi için uğraşırken 4. kattan atlayıp kaçtı.