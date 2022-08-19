Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore, Güney Kore tarafından 'nükleer silahlardan arınma'ları karşılığında teklif edilen ekonomik yardım önerisini reddetti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi ve ülkenin iktidar partisinde üst düzey bir yetkili olan Kim Yo-jong, bu fikri 'saçma bir rüya' olarak nitelendirdi.

"ÇENESİNİ KAPAMASI İMAJI İÇİN DAHA UYGUN OLURDU"

Koreler arası ilişkilerden sorumlu olduğu bilinen Kim Yo-jong, devlet medyası tarafından aktarılan yorumlarda Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u ağır bir şekilde kınadı ve "Söyleyecek daha iyi bir şeyi olmadığı için saçma sapan konuşmaktansa, çenesini kapaması imajı için daha uygun olurdu” dedi.

Bu planı 'saçmalığın zirvesi' olarak tanımlayan Kim, ​geçmişte de benzer planların olduğunu hatırlatarak, Güney'in 'cüretkar girişimini' asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Kim , Kurtuluş Günü konuşmasında, liderin komünizm hakkında olumsuz yorumlarına atıfta bulunarak Yoon'u 'sistemler arası çatışmayı kışkırtmakla' suçladı.

TEKLİF BİRÇOK EKONOMİK YARDIMI KAPSIYORDU

Yoon'a göre, Seul'ün teklifi, Kuzey Kore'nin elektrik şebekesini ve dağıtım altyapısını geliştirmek için 'büyük ölçekli' gıda yardımı ve finansmanının yanı sıra ticareti kolaylaştırmak için limanları ve havaalanlarını modernize etme projelerini içerecekti.

Güney Kore'nin Kuzey'deki tarımsal üretim ve sağlık hizmetlerine de yardımcı olabileceğini iddia ederek, bu alanlarda 'uluslararası yatırım ve finansal destek' sözü verdi.

Kuzey Kore'den iki yeni füze denemesi Kuzey Kore, tansiyon artırıcı hamlelerde bulunmaya devam ediyor. Güney Kore'nin 'nükleer silahlanmayı bırakın, ekonomik destek verelim' teklifinin ardından ülke, iki seyir füzesi fırlattı.