Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüştü. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Fransa tarafının inisiyatifi ile gerçekleşti. Görüşmede Ukrayna konusunun çeşitli yönlerinin ele alındı.

"UKRAYNALILAR, NÜKLEER SANTRALE ATEŞ EDİYOR"

Putin, Ukrayna askerlerinin sistematik olarak Zaporijya Nükleer Santrali sahasına ateş ettiğini ve bunun geniş bölgelerde radyasyon kirliliğine yol açabilecek büyük ölçekli bir felaket tehlikesi oluşturduğunu ifade etti. Her iki devlet başkanı nükleer santralde gerçek durumu değerlendirecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun mümkün olan en kısa sürede bölgeye gönderilmesinin önemine dikkati çekti. Putin, Rus tarafının UAEA’dan gelecek müfettişlere gereken yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.

"İHRACITIMIZ ÖNÜNDEKİ ENGELLER HALA KALKMADI"

Rus lider, Birleşmiş Milletler (BM) Sekreterliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi uzmanlarını Ukraynalı esirlerin öldürüldüğü Yelenovka’daki gözaltı merkezindeki durumu görmeleri için davet ettiklerini de hatırlattı. Putin 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihraç edilmesi, Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına ihraç edilmesine yönelik “paket” anlaşmanın uygulanması hakkında bilgi verdi. Rus ihracatının önünde hala engeller olduğuna dikkati çeken Vladimri Putin, bunun küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına ilişkin problemlerin çözümüne katkı sağlamadığına işaret etti. İki lider, gündemdeki diğer konularda temasların devam etmesi konusunda anlaştı.

İngiltere: Putin'in işgal planı Karadeniz'de suya düştü Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağını ele geçirme girişiminin, Karadeniz üzerinde hakimiyet sağlayamaması nedeniyle 'baltalandığını' açıklayan İngiltere Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'nun 'son derece savunmacı bir duruş' izlediğini belirtti.

Putin: Ukrayna’daki çatışmayı ABD uzatıyor Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı seçkinlerin yeni çatışmalar oluşturduğunu ve egemen kalkınma yollarını baltaladığını ifade etti. ABD’nin devletlerin iç işlerine müdahale ettiğini dile getiren Putin, tek kutuplu dünya düzeninin geride kaldığını söyledi. Öte yandan Putin, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı uzatmaya çalıştığını savundu.