Türkiye Gazetesi

Yunanistan, düzensiz göçmenler için 'çelik' önlem alacağını duyurdu. Göçmenlerin girişini engellemek için Türkiye sınırına çelik duvar yapılacak. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başkanlığında toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi, ülkenin deniz ve kara sınırlarındaki düzensiz göçmen geçişlerini ele aldı.

EK OLARAK SINIRDAKİ DEVRİYELER ARTACAK

Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, toplantıda çelik çitlerin, Meriç bölgesinde Türkiye ile sınırın tamamı boyunca kademeli olarak genişletilmesi kararı alındı. Sınırın hangi bölümlerindeki çitlerin inşasına öncelik verileceğinin ayrıca değerlendirileceği aktarılırken, Meriç'teki sınır devriyelerinin de artırılacağı kaydedildi.

Toplantıya Dışişleri, Savunma, Vatandaşı Koruma, Göç ve İltica, Gemicilik, İklim Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlarının yanı sıra Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanları katıldı. Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, geçen hafta SKAI Radyo kanalına verdiği mülakatta, Türkiye ile Yunanistan sınırındaki Meriç bölgesinde bulunan çitlerin 80 kilometre daha uzatılacağını açıklamıştı.

Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırına 40 kilometre uzunluğunda çelik bariyer örmüş, inşa süreci Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.

Türkiye'den Yunanistan'a çok sert tepki: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan fotoğraflı cevap İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos’un “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerine ilişkin, “Tahrik etmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın” dedi.

Yunanistan’ın doğalgazı Türkiye’den Doğalgazda yüzde 99 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, bir yandan Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya ulaştırılması için deniz altında boru serimine devam ederken, diğer yandan da kara sahalarında bulunan yerli rezervlerinden faydalanıyor. İç tüketimde de kullanılan yerli doğalgaz, Yunanistan başta olmak üzere bazı Balkan ülkelerine de satılıyor.

Yunanistan'da göçmen teknesi battı Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), Kerpe Adası yakınlarında bir göçmen teknesinin battığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.