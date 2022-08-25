Türkiye Gazetesi

Afganistan'da yaşanan sel felaketinde her geçen gün bilanço ağırlaşıyor. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, afet sebebiyle şu ana kadar 182 kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Mujahid, 3 binden fazla evin zarar gördüğünü ifade etti. Sözcü Mujahid "Afganistan İslam Birliği, sel felaketini tek başına yönetemiyor. Uluslararası örgütlere ve İslam ülkelerine bize yardım etmeleri çağrısına bulunuyoruz" dedi.

SEL BİR YANDAN DEPREM BİR YANDAN

Bu yıl ülkede meydana gelen doğal afetlerle mücadele eden Afganistan'ın Nagarpakar şehrinde 15 Ağustos'ta yaşanan selde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Afganistan’ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında 22 Haziran’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ise bin kişi ölmüş, 1.500 kişi de yaralı olarak kurtulmuştu.

Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı Afganistan'ın Logar eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Taliban sözcüsü ise sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaptı.

Afganistan’da DEAŞ’ın 6 bin militanı var Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban geçici hükûmetinin eylemlerini değerlendirdi.

215 Afganistan uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.