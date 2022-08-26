Türkiye Gazetesi

ABD'de kuduz olduğu belirlenen tilki, bir kadına saldırdı, bacağını ve kolunu ısırdı. Tilkiye direnen kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının yardımına, komşusu yetişti.

25 Temmuz'da gerçekleştiği belirtilen olayda kuduz olduğu belirlenen tilkinin bir evin bahçesine girme anı anbean kaydedildi. Tilki daha sonra telefonla konuşan kadına arkasından yaklaştı. Kadının üzerine aniden atlayan hayvan, bacağından ısırdı.

Neye uğradığını şaşıran kadın, tilkiyle adeta boğuştu, tekmeler savurarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak kuduz tilki bu defa da kadının kolunu kaptı ve ısırdı. Kadın, kolundaki tilkiyi ayırmaya çalışırken tilki ile kadın arasındaki mücadele güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaklaşık bir dakikanın ardından kadının yardımına ise elinde sopayla gelen komşusu yetişti. Bu arada, kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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