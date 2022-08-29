Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana geldi. Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler, Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı. Irak güçleri de Sadr'a bağlı eylemcileri dağıtmak için havaya ateş açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı. Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edildi.
IRAK'TA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığından askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.
Irak'ta yine kaos: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararının üzerinden birkaç saat geçmeden, Sadr Grubu destekçileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı. Başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.