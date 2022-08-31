Türkiye Gazetesi

Irak’ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı.

BÖLGE DEAŞ'TEN 2014 YILINDA KURTARILMIŞTI

Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan Irak'ın Musul kentinde yıkılan bir ev enkazı altından 7 kişinin kemiklerinin çıkarıldığını açıkladı. Kemiklerin Irak Sivil Savunma Müdürlüğü’ne bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı belirtilirken, kemiklerin adli tıbba teslim edildiği bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ’ın 2014 yılında işgal ettiği Musul kenti 2017 yılında Irak tarafından kurtarılmıştı. Kenti kurtarmak için düzenlenen operasyonunda binlerce sivil hayatını kaybetmişti.

Irak'ı parçalama provası 2014 yılında yaşananları hatırlatan ITC eski başkanı Salihi “Türkmenler tam bir ateş topunun ortasında. Kerkük’e girmek için merkezî otoritenin zayıflamasını bekleyen DEAŞ, PKK, PEJAK dâhil birçok bölücü unsur fırsat kolluyor. Kerkük ve Musul’da mutlak manada Türkmen gücü kurulmalı” dedi.

Irak Başbakanı: Kaos ve çatışma körüklenirse görevimi bırakırım Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkede kaos ve çatışmanın körüklenmesi halinde koltuğundan feragat edebileceğini söyledi.

Irak'ta Şii lider Sadr destekçilerine çağrı yaptı: Bir saat içinde alandan çekilin Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede dünden bu yana yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek sokakta çatışan destekçilerinden bir saat içinde evlerine dönmelerini istedi. Dün ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.