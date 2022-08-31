Türkiye Gazetesi

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.00 sularında Halep Havalimanı'na İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü. Halep ilinin ardından başkent Şam'ın da İsrail tarafından saldırılarla hedef alındığını ileri sürdü.

İSRAİL MAKAMLARINCA AÇIKLAMA YAPILMADI

Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanında hasar oluştuğu kaydedildi.

Halep'te rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esad rejimi, İsrail'in 25 Ağustos'ta Hama'ya, 14 Ağustos'ta Tartus iline, 22 Temmuz'da da başkent Şam'a hava saldırıları düzenlediğini öne sürmüştü.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

'HALEP'İN ARDINDAN ŞAM'A DA SALDIRILDI' İDDİASI

Suriye'deki Beşşar Esad rejimi, Halep ilinin ardından başkent Şam'ın da İsrail tarafından saldırılarla hedef alındığını ileri sürdü.

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 21.18'de Şam’ın güneydoğusunda rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdü. Saldırıda maddi hasar oluştu." ifadesi kullanıldı.

Esad rejimi, yerel saatle 20.00 sularında da Halep Havalimanı'na İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiğini öne sürmüştü.

Başkent Şam ve Halep'te rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından ise söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Esad rejimi, İsrail'in 25 Ağustos'ta Hama'ya, 14 Ağustos'ta Tartus iline, 22 Temmuz'da da başkent Şam'a hava saldırıları düzenlediğini iddia etmişti.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üslerine roketli saldırı ​Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer ve Kuniko gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi. Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

Türkiye’nin olası operasyonuna karşı çıkan ABD, Suriye’yi vurdu Türkiye, Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat sinyali vermişti. Ankara hazırlıklarını sürdürürken yaptığı açıklamalarla sürekli olası Suriye operasyonuna karşı çıkan ABD’den beklenmedik bir hamle geldi. Esad rejimiyle yakınlığıyla bilinen Washington, Beşar Esad yönetimine destek veren İran'la bağlantılı hedefleri vurdu. Ordu sözcüsü Joe Buccino, saldırı emrinin direkt Başkan Biden'dan geldiğini kaydetti.