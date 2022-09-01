Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Zelenskiy’nin İtalya’nın Toskana bölgesinde bulunan villasının Ruslara kiraladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Gazete, Ukrayna liderinin sahil kasabası Forte dei Marmi’de yer alan evini oyuncu olduğu dönemde 4 milyon euroya satın almıştı. Zelenskiy’nin evini ağustos ayında Londra’da yaşayan bir çifte bir aylık kalmak için kiraladığı ve bunun için 50 bin dolar ödediği belirtildi.

Corriere Della Serra’ya konuşan bir emlakçı ise, bu iddiaları reddetti ve kiracıların Rus olmadığını iddia etti. Özel hayatın gizliliği nedeniyle emlakçı daha fazla konuşmaktan çekindi. Bölgede bulunan bir görgü tanığına göre çiftin Rusça konuştuğunu söyledi. Gazetede yer alan bir başka iddia ise, kiracıların büyük ihtimalle Rusya kökenli olduğu, İngiltere’de yaşadıkları ve İngiliz vatandaşı olduklarını aktardı.

RUSLAR İÇİN YAPTIRIM İSTEMİŞTİ

Zelenskiy geçen ay yaptığı açıklamada, Rusların AB ülkelerine girişinin yasaklanması gerektiğini söyleyerek “Ruslar düşüncelerini değiştirene kadar bir süre kendi dünyalarında yaşamalı” demişti. Ukrayna lideri, martta yaptığı bir açıklamada da İtalya hükümetinin Ruslara ait tüm malvarlıklarına, evlere ve yatlara el koyması gerektiğini söylemişti

Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti ile görüştü Rusya'nın işgali ile Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali için tehlike sinyalleri verilirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santralin durumunu görüşmek için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

Zelenskiy’den nükleer korkuyu artıran uyarı: Felaket yakın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde dün çıkan yangın sonrası santralin çalışması kısa süreliğine durdu. Ukrayna lideri Zelenski, "Radyasyon felaketi yakın" uyarısı yaparak bir kez daha dünyaya çağrıda bulundu.

