Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Rusya’nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil’in perşembe günü hastanede camdan düşerek hayatını kaybeden yönetim kurulu başkanı Ravil Maganov bu yıl intihar veya kaza sonucu öldüğü bildirilen bir dizi Rus petrol yöneticisinin sonuncusu oldu. Devlete ait haber ajansı TASS, Maganov’un intihar ettiğini bildirdi. İşte son dokuz ayda esrarengiz bir şekilde ölen Rus petrol yöneticileri:

> Leonid Shulman: Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un üst düzey yöneticilerinden Leonid Shulman, 30 Ocak’ta Leninsky köyündeki bir kulübede ölü bulundu. Olay yerinde bir intihar notu görüldü.

> Alexander Tyulakov: Gazprom’un bir diğer üst düzey yöneticisi Alexander Tyulakov, yaklaşık bir ay sonra aynı köyde bir garajda ölü bulundu. Ölüm intihar olarak kayıtlara geçti.

> Mikhail Watford: Petrol ve gaz endüstrisi aracılığıyla milyarder olan Ukrayna doğumlu oligark Mikhail Watford, Tyulakov’dan üç gün sonra İngiltere’deki evinde ölü bulundu. İngiliz polisine göre Watford’ın ölümü şüpheli.

> Vladislav Avayev: Rusya’nın en büyük bankalarından Gazprombank’ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev, eşi ve kızıyla birlikte 18 Nisan’da Moskova’daki dairesinde ölü bulundu. Polis Avayev’in elinde bir tabanca buldu. Olay cinayet-intihar vakası olarak değerlendiriliyor.

> Sergei Protosenya: Avayev’in ölümünden bir gün sonra, doğalgaz firması Novatek’in eski başkan yardımcısı Sergei Protosenya İspanya’da bir villada asılmış hâlde bulundu. Karısı ve kızı da aynı villada bıçaklanarak öldürüldü.

> Alexander Subbotin: Lukoil’in eski üst düzey yöneticisi Alexander Subbotin, mayıs ayında Moskova yakınlarındaki bir evin bodrum katında ölü bulundu.

> Yuri Voronov: Gazprom ile bağlantılı lojistik şirketinin başkanı Yuri Voronov, temmuz ayında evindeki bir yüzme havuzunda ölü bulundu. Voronov’un başından vurulmuş cesedinin yakınında bir tabanca tespit edildi.

Yaptırımlar petrol krizinin fitilini ateşledi: Rusya satmayacak Rusya ile AB ülkelerindeki yaptırımlar nedeniyle yaşanan restleşmeler yeni sorunları da beraberinde getirdi. Rusya’dan G7 ülkelerine yeni bir hamle geldi. G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya varırken, Rusya da yaptırımı uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını açıkladı.

Putin'den enerji açıklaması: Sorunlara rağmen petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji açıklamasında bulundu. Rus lider, “Bize karşı kötü niyetlilerin ve kıskançların oluşturmaya çalıştığı sorunlara rağmen, bütçemiz doğru hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirlerimiz artıyor.” dedi.

