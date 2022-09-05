Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında süren yaptırım savaşı, enerji krizine dönüştü. Doğalgaz kozunu kullanan Rusya, kendisine uygulanan yaptırımlara karşı gazı kesti. Avrupa ülkelerinde enerji fiyatları tavan yaparken, hükümetler halka 'tasarruf' çağrılarında bulunuyor.

Almanya'da bir eyaletin başkanı, geçtiğimiz günlerde "İnsanlar sürekli duş almak yerine bir bez kullanarak, çok tasarruf edebilirler" diyerek ilginç bir öneride bulunmuştu. Birçok ülkede yüzme havuzlarının ısıtılması yasaklandı, klimaların ayarı indirildi. Mağaza vitrinlerindeki ışıklar ve kamu binalarındaki aydınlatmalar ise saat 22.00'den itibaren kapatıldı. Hükümetin aldığı önlemlerin ardından Nobel fizik ödüllü Profesör Giorgio Parisi'den de 'gaz tasarrufu sağlayacak makarna' tarifi geldi.

PROFESÖRDEN 'GAZ TASARRUFLU MAKARNA' TARİFİ

Enerji krizine yönelik tedbirler alan İtalya'da elektrik faturalarında yüzde 500'e yakın artış yaşandı. Hükümetin yeni tedbir kararları beklenirken, gündelik hayata dair tasarruf tavsiyelerine bir yenisi daha eklendi. 2021 yılında Nobel fizik ödülünü alan Fizik Profesörü Giorgio Parisi, sosyal medya hesabından gazdan tasarruf edilerek nasıl makarna pişirilebileceğine dair bir tarif paylaştı. Büyük etkileşim alan tarif, haberlere konu oldu.

Fizik Profesörü Parisi'nin bir başkasından alıntıyla paylaştığı formülde su kaynadıktan sonra makarna içine atılıp iki dakika pişiriliyor, ardından ocak kapatılıyor. Tencerenin kapağı kapalı olarak makarna ateşsiz pişmeye bırakılıyor.

İtalyanların ulusal yemekleri arasında bulunan makarna için yaygın olarak kullanılan pişirme yönteminde ise makarna kaynar suya atıldıktan sonra pakette yazan süre kadar ateş üstünde pişiriliyor. Bu süre kuru makarnalar için genellikle 10 dakika civarı oluyor. Parisi’nin paylaştığı yöntemle 8 dakikalık pişirme süresi boyunca gazdan tasarruf edileceği belirtiliyor.

HIZLI BİR DUŞTAN SONRA, MUM IŞIĞINDA, KAPALI OCAKTA...

Nobelli fizik profesörünün makarna tarifi ve hükümetin üzerinde çalıştığı tedbir paketi La Repubblica gazetesinde yayımlandı. Gazete bu haberleri, "2 derece düşük ısıtıcılarla, hızlı bir duş aldıktan sonra, mum ışığında, kapalı ocakta pişmiş spagetti yiyeceğiz" girişiyle sundu.

Almanya’da enerji tasarrufu önlemleri yürürlüğe girdi Avrupa ülkelerinde baş gösteren enerji krizine karşı tasarruf planları devreye giriyor. Almanya’da Rusya’dan ithal edilen doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak için tasarruf tedbirleri yürürlüğe girdi.

AB tasarruf etme derdindeyken Rusya'dan büyük meydan okuma: Vermediği gazı yakıyor Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın bir doğalgaz tesisinden her gün 10 milyon dolar değerindeki gaz yakıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar, burada yakılan gazın daha önce Almanya'ya ihraç edildiğini söylüyor.

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Tasarrufa gidilse de faturalar hala yüksek Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor. Avrupalılar tasarruf önlemlerini artırsa bile faturalar yüksek gelmeye devam ediyor.