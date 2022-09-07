Türkiye Gazetesi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin İran ile diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı aldığını söyledi.



Rama, Temmuz ayında gerçekleşen bir siber saldırıyla ilgili soruşturmanın ardından Tahran'daki elçilik personelinin 24 saat içinde ayrılacağını belirtti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Bu aşırı tepki, siber saldırının ciddiyeti ve riski ile tamamen orantılıdır" dedi.

"TEPKİMİZ ORANTILI''

Rama, “Hükümet derhal İran İslam Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini sona erdirme kararı aldı. Bu aşırı tepki kamu hizmetlerini felç etmek, dijital sistemleri silmek ve devleti hacklemekle tehdit eden siber saldırının ciddiyeti ve riski ile tamamen orantılıdır. Amaçları, hükümetin intranet elektronik iletişimini çalmak ve ülkede kaos ve güvensizlik oluşturmaktadır” dedi.

ABD'DEN İRAN'A KINAMA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Arnavutluk'a 15 Temmuz'da yapılan siber saldırıların ardında olduğu tespit edilen İran'ı kınayarak, İran'ın yaptıklarından sorumlu tutulacağını bildirdi.



Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, NATO müttefiki Arnavutluk'a yönelik İran'ın siber saldırısını esefle kınıyor" ifadesini kullandı.



Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın İran'ın bu eyleminden dolayı sorumlu tutulması çağrısına destek verdiklerini kaydeden Watson, "ABD, müttefiki bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atan ve siber dünya için kötü bir örnek oluşturan bu davranışından dolayı İran'ı sorumlu tutmak için adımlar atacaktır" mesajını verdi.



Watson, 15 Temmuz'da düzenlenen saldırının ardından ABD hükümetinin sahada konuyu incelediğini anımsatarak "İran hükümetinin bu pervasız ve sorumsuz siber saldırıyı gerçekleştirdiği ve İran'ın siber korsanlık ve sızdırma operasyonlarının arkasında olduğu sonucuna vardık" ifadesini kullandı.



Arnavutluk'un saldırıdan etkilenen hükümet ağlarını "kritik altyapı" olarak nitelendirdiğine işaret eden Watson, "Arnavutluk'un bu konudaki uzun süreli çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz. Ortak ve müttefiklerimizi bu kötü niyetli siber eylemlerin sorumlularından hesap sormaya, güvenli ve dirençli bir dijital gelecek inşa etmeye çağırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ARNAVUTLUK'TA TEMMUZ AYINDA YAŞANAN SİBER SALDIRI HAKKINDA

Arnavutluk’ta 17 tEMMUZ'DA kamuya ait tüm internet siteleri, geniş kapsamlı siber saldırılar nedeniyle bir süreliğine kapatıldı. Arnavutluk Ulusal Enformasyon Birliği Ajansı'nın (AKSHI) bildirdiğine göre, başbakanlık, parlamento ve ülkenin e-devlet hizmeti portalı e-Albania hizmet dışı kalan onlarca internet sitesi arasındaydı.



Arnavutluk hükümeti, Türkiye'deki E-Devlet uygulamasına benzer bir şekilde 1 Mayıs tarihi itibarıyla vatandaşlara yönelik birçok hizmeti e-Albania kanalıyla elektronik ortama taşımıştı.

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