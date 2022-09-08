Türkiye Gazetesi

Rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye kaldırılan dünya tarihinin en uzun süre tahtta kalan halan ikinci hükümdarı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in son durumu merak konusuydu, yeni gelişmeler belli oldu. Kekeme kral olarak da bilinen VI. George, York Dükü Prens Albert'ın kızı II. Elizabeth babasının ani ölümü sonrası genç yaşta hanedanın başına geçti. 70 senedir tahtta olan Kraliçesi Elizabeth görevi boşunda 15 tane başbakan gördü. Tüm dünyanın gözü bugün ondan gelecek haberde. Kraliçe Elizabeth öldü mü? Kraliçenin son durumunun şuan için iyi olmadığı biliniyor peki Elizabeth ölürse ne olacak? Vefat haberinin duyurulmasının hemen ardından 'London Bridge' adı verilen plan devreye girecek. Peki bu plan ne detayları neler? İşte tüm gelişmeler....

Kraliyet ailesi üyeleri Kraliçe'yi ziyaret etmek için İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde toplandı

4 ÇOCUĞU DA YANINA GİTTİ

Tüm dünyanın gözü kulağı Buckingham Sarayı'nda, Kraliçe Elizabeth'in ölmesi durumunda cenaze sürecinin ayrıntıları da belli oldu. Saraydan yapılan son açıklamada 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in doktor gözetimi altına alındığını duyurulmuştu. Sağlığından endişe duyulan ve tıbbi gözetim altında tutulan Kraliçe Balmoral'da kalıyor. Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili ailesinin bilgilendirildiği kaydedilirken 4 çocuğunun da yanında olduğu bildirildi.

Kraliçenin şuan kaldığı İskoçya'daki Balmoral Kalesi

KRALİÇE ÖLDÜ MÜ? KRALİÇE ÖLÜNCE NE OLACAK?

Kraliçe'nin vefat etmesi durumunda ise uygulanacak tüm prosedürler yıllar öncesinden belirlenmiş durumda. Hatta 2018 yılında Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşamını kaybetmesi durumunda cenaze töreninin provası yapılmıştı. Cenaze töreni provalarına üst düzey bakanlar da katılmıştı.

10 GÜN YAS İLAN EDİLECEK

İngiliz Daily Mail gazetesi'nin haberlerine göre, 92 yaşındaki Kraliçe'nin öldüğünün resmi olarak açıklanmasından bir gün sonra "London Bridge" adı verilen plan uygulanacak. Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi.

RAHATSIZLIĞI SONRASINDA HAZIRLANMIŞTI

"London Bridge Planı", Kraliçe'nin St Paul's Katedrali'nde katıldığı bir tören sırasında rahatsızlanmasının hemen ardından hazırlandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin rahatsızlığı ciddi olmadığı ve bu nedenle de doktor çağrılmadığı ifade edildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC de, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölmesi durumunda yapacağı yayının provalarına önceden başlamıştı.

BBC, KRALİÇENİN ÖLÜM İLANINDAN SONRA ULUSAL MARŞ YAYINLAYACAK

BBC Gazetecilik Akademisi'nde yürütülen hazırlıklarda, çalışanlara Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde spikerlerin giyeceği kıyafetlerden verecekleri bilgilere ve kanalın yayın akışının nasıl olacağına kadar her türlü detay öğretildiği ifade edildi. BBC'nin deneyimli sunucularından Huw Edwards ve Nicholas Witchell'in Kraliçe'nin ölümünü sundukları varsayımsal videolar, çalışanlara izletildi. BBC, Kraliçe'nin ölüm ilanından sonra ulusal marşı yayınlayacak, akabinde tüm kanallarının arka fonuna Kraliçe'nin fotoğrafını koyacak.

CENAZE TÖRENİ 12 GÜN SONRA YAPILACAK

Koyu renk takım elbise kuralına uygun olarak erkek sunucular, takımlarının içine beyaz gömlek giyerek siyah kravat takacak. İlandan 12 gün sonra gerçekleştirilen cenaze törenine kadar ise yayın akışını kesin olarak değiştirecek ve eğlence programlarını kaldıracak.Ülke genelinde tüm radyo ve televizyon kanallarının da Kraliçe'nin ölünün ardından nasıl bir yayın politikası izleyeceğinin netleştirildiği ifade edildi. Kraliçe'nin öldüğünün resmi olarak açıklanmasının ardından çalınacak olan duygusal parçaların listesinin dehazırlandığı ifade edildi.

Buckingham Sarayı açıkladı: Kraliçe tıbbi gözetim altında Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi. Kraliçenin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

İngiltere yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe Elizabeth'in huzuruna çıkarak mazbatasını aldı İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Liz Truss, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in huzuruna çıkarak Başbakanlık mazbatasını aldı.