Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş aylardır devam ediyor. Şiddetli çatışmaların sürdüğü Harkiv'de Ukrayna ordusu bir bölgeyi daha ele geçirdi. Ukraynalılar, Harkiv'in güneydoğusunda yer alan Balakliya ilçesinde kontrolü yeniden sağladı.

UKRAYNA BAYRAĞI DALGALANDIRDI

Devlet Başkanı Vladamir Zelenskiy, sosyal medya hesabından ilçedeki bir binanın çatısında Ukrayna bayrağının dalgalandığı görüntüleri paylaştı. Askerlerden birinin "Sayın Devlet Başkanı, Başkomutan, Balakliya kontrol altına alındı, talimat yerine getirildi" diye bağırması dikkat çekti.

"GURUR DUYUYORUM"

Zelenskiy, görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, "Her şey yerli yerinde. Ukrayna bayrağı, özgür bir Ukrayna, gökyüzünün altında özgür bir Ukrayna şehrinde. Teşekkürler. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

22 BÖLGE GERİ ALINDI

Ukrayna ordusundan bugün yapılan açıklamada, Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu. Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna ordusunun ilçede Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini bildirmişti.

"GÜZEL HABERLERİMİZ VAR"

Zelenskiy ise dün yaptığı konuşmada, Harkiv bölgesindeki bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var" demişti.

3 gemi daha Ukrayna limanından hareket etti Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha hareket ettiğini duyurdu. Böylece dün ve bugün yola çıkan gemi sayısı 15'e yükseldi.

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