Türkiye Gazetesi

Birleşik Krallık'ın Kraliçesi 2. Elizabeth dün hayatını kaybetti. 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe'nin sevenleri dün akşam saatlerinde Buckingham Sarayı'nın önünde toplanarak gözyaşları içinde çiçek bıraktı. Cenaze töreninin ise 19 Eylül pazartesi günü yapılması planlanıyor. Çok sayıda dünya lideri Kraliçe Elizabeth'in cenazesine katılmayı planlarken, Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere ile ilişkilerin kötü olduğu bu dönemde Rusya'dan katılımın olup olmayacağı merak ediliyordu.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kraliçenin cenaze törenine katılıp katılmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ruslar ona bilgeliğinden dolayı saygı duysa da, Putin'in kraliçenin cenazesine katılması beklenmiyor" dedi.

Ölüm haberinin ardından çok sayıda ülke lideri Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı yayımlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İngiltere Kralı 3. Charles'a bir taziye mesajı göndermişti. Putin mesajında, "Size bu ağır, telafisi imkansız kayıp karşısında güç diliyorum. Kraliyet ailesinin üyelerine ve Büyük Britanya halkına destek ve içten taziyelerimi iletmenizi rica ederim" ifadelerine yer vermişti.

İşte Kraliçe Elizabeth'in Diana'nın kaza geçirdiğini öğrendiğinde verdiği ilk tepki...

İngiliz basınından Kraliçe'ye veda: Sizi çok sevdik majesteleri İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe’nin ölümü tüm dünyada yankı buldu. Beyaz Saray’da bayraklar yarıya indirildi, dünya liderlerinden mesajlar geldi. Kraliçe’nin ölümü dünya basınında da geniş yer buldu. İngiltere basınında gazetelerin birinci sayfalarında yer aldı.

Kraliçe öldü, herkes bu isteğini konuşuyor İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumu kötüleşince tıbbı gözetim altına alınmıştı. Az önce Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberi geldi. Kraliçenin ölümüyle birlikte herkes son tahta çıkışının 70. yıl dönümünde bulunduğu isteğini konuşur oldu. Peki durum ne olacak? İşte detaylar...

İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth, 21'inci yüzyılın en uzun tahtta kalan hükümdarı unvanı elde etmişti. 2. Elizabeth saltanı boyunda 15 seçilmiş ismin başbakanlık makamına onay vermişti.