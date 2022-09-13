Türkiye Gazetesi

Yunanistan tarafından geri itilen göçmenleri taşıyan bottaki 6 kişi canından oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10’da, Marmaris Kızılburun açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmen kurtarılmış, 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır." denildi.

İtalya'ya ulaşmaya çalışan 3'ü çocuk 6 göçmen açlık ve susuzluktan öldü İtalya'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknede, 3'ü bebek ve 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 Suriyelinin büyük olasılıkla 'açlık ve susuzluktan' öldüğünü açıklandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İtalya Temsilcisi Claudia Cardoletti, "Bu kabul edilemez bir can kaybıdır. Bu düzensiz göçmen grubu günlerdir yardım bekleyerek denizde sürüklenmiştir" dedi.

Yüzerek ülke değiştiren göçmenler yakalandı Meksika’dan ABD’ye yüzerek geçen 2 göçmen, sahilde güvenlik güçleri tarafından yakalandı.