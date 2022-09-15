Türkiye Gazetesi

Ermenistan, Azerbaycan sınırında gerginlik yeniden tırmandı. Azerbaycan sınırına mayın döşemeye kalkışan Ermenistan bölgede tansiyonu yükseltti. 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en şiddetli çatışmalar yaşandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 49 Ermeni askerinin öldüğünü açıklarken Azerbaycan Ermenilerin 100’den fazla kayıp verdiğini açıkladı. Azerbaycan ise çatışmalarda 50 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu belirtti. Kayıplardan sonra Ermenistan’da protesto sesleri yükseldi. Protestocular Paşinyan’ı istifa davet ederek Erivan’da bulunan meclis binası önünde toplandı.

ÇATIŞMALAR KARŞILIKLI OLARAK DURDURULDU

Protestolar sonrasında Paşinyan geri adım atmak zorunda kaldı. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Gigoryan, iki ülke arasında çıkan çatışmaların karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı. Kendi yaptıkları ateşkes ihlallerini görmeyen Grigoryan, Azerbaycan’ın anlaşmaya ummayı beklediklerini ve söz konusu ateşkesin yazılı olarak değil sözlü olarak ilan edildiğini ifade etti.

ERMENİSTAN’DA PAŞİNYAN PROTESTOSU

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a yönelik istifa çağrıları ve protestoları eleştiren Grigoryan, muhalefetin dış güçlerin yönlendirmesiyle hareket ettiğini söyledi. Grigoryan, “Bu, Ermenistan devletini zayıflatmayı amaçlayan beşinci koldan bir miting. Bazı gruplar iç siyasi istikrarı bozmak amacıyla bir miting düzenlemeye çalışıyorlar. Bu gruplar Ermenistan'ı zayıflatmaya ve çeşitli yerlerden emir almaya çalışıyorlar. Daha önce bu büyük planın uygulanmasını engellemeyi başardık ve bundan sonra bazı gruplar Ermenistan içinde bu süreçleri yeniden başlatmaya çalışıyor. Asıl amaçları Ermenistan Cumhuriyeti'ni yok etmek ve bir ülkenin parçası olacağı bir duruma getirmektir" ifadelerini kullandı.

Ermenistan 'hain Nikol' sloganları ile inliyor: Göstericiler parlamento binasına dayandı Azerbaycan-Ermenistan arasındaki iki günlük çatışmanın ardınan Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'ın imzası ile Zengezur yeniden Azerbaycan'a geçti. Karadağ'ın ardından ikinci hezimeti yaşayan Paşinyan'a Ermeni halkı öfke kustu. Sokaklarda toplanan göstericiler 'hain Nikol' sloganları atarak yürüdü.