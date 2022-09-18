Türkiye Gazetesi

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de metro çıkışında polisler tarafından kurallara uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve şiddet gördüğü iddia edilen 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Amini’nin ölümünün ardından Tahranlılar Amini’nin hayatını kaybettiği Tahran’daki hastane önünde toplanarak olaya tepki gösterdi.

TAHRAN SOKAKLARI KARIŞTI

Tahran’ın farklı bölgelerinde gece boyu devam eden olaylarda bir grup İranlı ise rejim karşıtı sloganlar attı.

SORUŞTURMA AÇILACAK

Tahran Emniyet Müdürlüğünden Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, Amini’nin kurallara uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındığı ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiği ifade edildi. İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Amini’nin ölümüne ilişkin soruşturma açılacağı duyuruldu.

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