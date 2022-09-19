Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Ukrayna topraklarında Vladimir Putin'in askeri harekat emriyle başlatılan işgal girişiminde Rusya, umduğunu bulamadı. Kısa sürede Kiev'de hükümeti değiştirmeyi düşünen Putin, beklemediği direniş nedeniyle 7 aydır girişimini sürdürüyor. Bu dönemde fazlasıyla kayıp veren ve silah kaynakları tükenen Rusya, savaşta görevlendirmek üzere sözleşmeli asker alıyor. Rus ordusu, gönüllü asker olmak isteyenlere ayda yaklaşık 3 bin dolar öneriyor.

Ukrayna'yı işgal girişimi döneminde Rusya'ya açık destek veren Çeçenistan ve askeri yardım teklifinde bulunan Kuzey Kore gündeme gelmişti. Neredeyse tüm Avrupa'nın yaptırım uyguladığı Rusya, bu dönemde hem insan hem de silah kaynağı bakımından adeta tükendi. Rus ordusu, savaşta görevlendirmek üzere sözleşmeli asker bulmak için büyük kamyonlarla seyyar işe alım merkezleri kurdu.

KAMYONDAN SEYYAR OFİS KURULDU

Reuters’in haberine göre; bir kamyon ülkenin güneyindeki Rostov kentinin merkezindeki bir parka yerleştirildi. Seyyar ofis haline getirilen kamyonda, orduya katılmak isteyen gönüllüler için sözleşme koşullarının yer aldığı ilanlar dağıtıldı. Rus ve Ukraynalı yetkililer savaşta tam kayıplarını açıklamazken, Batılı istihbarat birimleri iki tarafın da on binlerce can kaybı yaşadığı görüşünde.

KREMLİN İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Kremlin, geçen hafta birliklerin sayısının artırılması için seferberlik ilan edilmesi konusunda bir tartışmanın olmadığını bildirmişti. Bununla birlikte kamyonlarla oluşturulan seyyar askere alma merkezlerinin Rusya’nın birlik sayısını artırma ihtiyacında olduğunu açıkça gösteriyor.

Rostov'daki seyyar merkezde çalışan bir subay, Rus veya yabancı 18 ila 60 yaşında olan lise mezunlarının sözleşmeli asker olmak için başvurabileceklerini bildirdi.

ÜÇ KATI MAAŞ ÖDENECEK

Rus binbaşı Sergey Ardashev vatansever vatandaşların üç ila 6 aylık sözleşmelerle askere alınabileceğini belirtti ve bu kişilere cepheye gitmeden önce gerekli eğitimin verileceğini bildirdi. Sözleşmeli askerler için önerilen asgari aylık maaşın 160 bin ruble ( 2 bin 700 dolar) yani ülke genelinde ortalama maaşın üç misli olduğu belirtildi.

Elon Musk’ın uydularına tehdit: Rusya ‘meşru bir hedef’ olarak gösterdi Rusya, ABD ve müttefikleri tarafından kullanılan özel uyduların Ukrayna'da devam eden savaşın ortasında ‘meşru askeri hedefler’ haline gelebileceğini ifade etti. Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı üyesi ve Birleşmiş Milletler delegasyonu başkanı Konstantin Vorontsov'un Cenevre’de düzenlenen bir çalışma grubu toplantısında yapıldı.

Ukrayna'da ağır kayıplar veren Rusya'dan yeni hamle: Tacikistan'dan asker sevkiyatı yapılıyor Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken son günlerde Ukrayna’nın atağa geçmesi ile Rusya tarafı ile ilgili gerilimi artıracak bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Moskova yönetimi bir ülkeden daha asker sevkiyatına başladı.