Türkiye Gazetesi

2021 yılına ilişkin nüfus tahminlerini güncelleyen ISTAT, 59,2 milyonluk İtalyan nüfusunun, 2030'da 57,9 milyona, 2050'de 54,2 milyona ve 2070'te 47,7 milyona kadar gerileyeceğini duyurdu.

HER AİLEDEN BİRİ ÇOCUKLU OLACAK

Aile sayısının artacağı ancak daha az çocuklu çift olacağı tahmininde bulunan ISTAT, 2041'e kadar her 4 aileden sadece 1'inin çocuklu bir çiftten oluşmasını bekliyor. Bu durumda 50 yılda nüfusun toplamda 11,5 milyon azalması öngörülüyor.

KIRSALDA NÜFUS HIZLI AZALACAK

ISTAT, her 5 İtalyan kentinin 4'ünde kırsaldaki her 10 belediyenin 9'unda nüfusun azalacağını öngörüyor.

Söz konusu verilerin, potansiyel bir kriz senaryosunun varlığını teyit ettiği belirtildi.

25 Eylül'de genel seçimlerin yapılacağı İtalya'da anketlere göre seçimi kazanması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI) lideri Giorgia Meloni, kampanya döneminde, ülkenin en öncelikli sorununu; nüfusun azalması ve az çocuk yapılması olarak tanımlamış ve iktidara gelirlerse ailenin öncelikli konuları olacağını belirtmişti.

Avrupa nüfus kaybediyor Avrupa ülkeleri beklenen nüfus artışını yakalayamadı. Birçok ülkenin 2100 yılına kadar nüfuslarını yarı yarıya kaybedeceği tahmin ediliyor.