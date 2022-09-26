Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Belçika’nın başkenti Brüksel’deki AB Komisyonu binasında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden ortak açıklama yapan Stoltenberg ve von der Leyen, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Ukrayna'ya desteğin artırılmasını ele aldıklarını ifade ederek, “NATO-AB işbirliği güvenlik ve istikrara katkı sağlamaktadır. Bu nedenle ortaklığımızı ileriye götürmek için yeni bir Ortak Deklarasyon üzerinde anlaşmaya varma zamanının geldiğine inanıyoruz” dedi.

NATO Baltık Denizi'nde hava tatbikatı düzenliyor Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO ülkelerinin katılımıyla Baltık Denizi üzerinde hava tatbikatı düzenleniyor. Tatbikata ilk kez hava ve yerde konuşlu entegre hava ve füze savunma sistemleri de dahil edildi.

NATO'dan Çin'e çağrı: Rusya üzerindeki etkini kullan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin’i Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ülkesinin Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısı yaptı.