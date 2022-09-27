Türkiye Gazetesi

Danimarka dün Kuzey Akım 2 projesindeki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği duyurmuş hemen ardından, hemen ardından projenin yürütücü firması Nord Stream AG Kuzey Akım 1'in, iki hattında da basıncın düştüğünü belirtmişti.

'SIZINTININ SEBEBİ RUSYA'NIN SALDIRISI'

Deniz trafiği için büyük tehlike teşkil eden gaz sızıntısı nedeniyle ülkeler harekete geçerken, Ukrayna, Kuzey Akım 1’deki gaz sızıntısının Rusya’nın “terör saldırısı” olduğunu söyledi.

'KIŞ ÖNCESİ PANİĞE NEDEN OLMAK İSTİYOR'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki gaz sızıntısını Rusya'nın planladığı bir “terör saldırısı” olduğunu iddia ederek, “Kuzey Akın 1’deki 'gaz sızıntısı' Rusya'nın planladığı bir terör saldırısından ve AB'ye yönelik bir saldırı eyleminden başka bir şey değildir. Rusya, Avrupa'daki ekonomik durumu istikrarsızlaştırmak ve kış öncesi paniğe neden olmak istiyor” dedi.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki Bornholm Adası'nın kuzeydoğusunda 2, Kuzey Akım 2 hattında ise Dueodde'nin güneyinde 1 sızıntı olduğu bildirilmiş, sızıntıların ardından gemi ve hava trafiğinin güvenliği adına "yasak bölgeler" oluşturulduğu aktarılmıştı.

Gaz sızıntısı büyüyor: Kuzey Akım 1'in iki hattında basınç düştü Danimarka, Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında tehlile oluşturabilecek bir sızıntı yaşandığını duyurmuştu. Rusya gazı kessede içi dolu olan Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

İran'ın güneyinde doğal gaz sızıntısı yangın çıkardı İran’ın Güney Pars doğal gaz sahasında bulunan 16. doğal gaz üretim platformunda, yangın çıktı. Yangının gaz sızıntısı kaynaklı olduğu öğrenilken, olay yerinde üretim durdu.