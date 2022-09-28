Türkiye Gazetesi

Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirilmişti. Ukrayna başta olmak üzere AB ülkeleri sızıntının planlı bir saldırı olduğunu iddia ediyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntıları görüşmek üzere cuma günü toplanacak.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 3 noktada görülen gaz sızıntıları ülkeler arasındaki gerilimi artırırken, Danimarka ve Norveç'in yanı sıra Batılı ülkeler de boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj temelli olabileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Uluslararası kriz devam ederken, Rusya'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin, Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntıları görüşmek üzere cuma günü toplanacağı bildirildi.

'APTALCA VE SAÇMA'

Öte yandan sızıntılar konusunda Rusya’yı suçlayan açıklamalara cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kendilerine yönelik suçlamaları "aptalca" olarak nitelendirerek, "Bu tür senaryoların dillendirilmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma" dedi.

Avrupa ülkeleri alarma geçti: Baltık Denizi'nde sızıntı sonrası patlama Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında önceki gün önce tespit edilen doğal gaz sızıntısının ardından İsveç Ulusal Sismik Ağı (SNSN), Baltık Denizi'nin altındaki Rus doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların yakınında iki patlama tespit edildiğini duyurdu. Avrupa ülkelerinin alarma geçtiği olayda açıklamalar peş peşe geldi.

Ukrayna, Kuzey Akım 1'deki gaz sızıntısı için Rusya'yı suçladı! Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirilmişti. Ukrayna gaz sızıntısının kış öncesi paniğe neden olmak isteyen Rusya tarafından planladığını iddia etti.

Gaz sızıntısı büyüyor: Kuzey Akım 1'in iki hattında basınç düştü Danimarka, Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında tehlile oluşturabilecek bir sızıntı yaşandığını duyurmuştu. Rusya gazı kessede içi dolu olan Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.