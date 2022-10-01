Türkiye Gazetesi

24 Şubat'tan bu yana Rusya-Ukrayna savaşından binlerce insan ölmüş, yüz binlercesi ise yaralanmıştı. Savaş yalnızca iki ülkenin insanlarını değil tüm dünyayı etkisi altına aldı. Savaş nedeniyle Batı, Rusya'yı suçladı ve Rusya'nın Ukrayna'ya uyguladığı saldırgan tavırlar nedeniyle başta ekonomik olmak üzere çeşitli yaptırımlarla Rus ekonomisini doğrudan hedef aldı. Tabi bu yaptırımlara Rusya tepkisiz kalmadı ve elindeki en önemli güç yani 'doğalgaz'ı kısarak Avrupa'ya misilleme yaptı.

Savaş iki ülke arasında yüksek tansiyonla devam ederken dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ele geçirilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya ilhak edildiğini açıkladı. Putin'in bu açıklamasının ardından Kremlin'den de bir açıklama geldi ve ayrılıkçı bölgelere yönelik "Rusya'ya bağlanan bu bölgelere saldırı Rusya'ya yapılmış sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İki ülke arasındaki gerginlik tırmanırken Batılı ülkeler Rusya'nın bu hareketine ilişkin 'ilhak' edilen bölgeleri tanımayacaklarını açıkladı. Bu tartışmalarla beraber savaş devam ederken Ukrayna'dan flaş bir açıklama geldi.

ÇIKIŞLAR KAPATILDI: RUS ASKERLERİ KUŞATILDI

Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde 5 bine yakın Rus askerinin kuşatıldığını ve Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğunu belirtti. Hayday, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Liman şehri çevresinde başlattığı karşı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SIRADA LUHANSK VAR'

Mesajında Hayday, "Yaklaşık 5 bin Rus askeri 'Liman kazanında' kaldı. Ukrayna güvenlik güçleri neredeyse tüm çıkış yollarını ve mühimmat tedarik yolları bloke etti. Liman'ın işgalden kurtarılmasından sonra sıra Luhansk bölgesine gelecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, Liman şehri yakınlarındaki Yampil, Novoselivka, Şandriholovo, Drobışevo, Stavki yerleşim birimlerinin geri alındığını açıkladı.

ABD'den Ukrayna'ya NATO cevabı: Başka bir zaman ele alınmalı Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak etmesinin ardından Ukrayna lideri Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzaladı. Bu başvurunun ardından açıklamalarda bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'nın başvurusunun başka bir zaman ele alınması gerektiğini, şu anda en önemli yardımın sahada destek olduğunu kaydetti.

4 bölgeyi ilhak etti, Ukrayna'yı masaya çağırdı Rusya, Kırım’ın ardından Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etti. Rusya lideri Putin “Kiev rejimini bu bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi için müzakere masasına çağırıyoruz” dedi.

Zelenskiy, 'Bizim için çok şey ifade ediyor' diyerek duyurdu: Ukrayna'nın doğusunda önemli sonuçlar aldık Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerine karşı ülkenin doğusunda önemli sonuçlar aldıklarını söyledi. Zelenskiy, "Bunlar bizim için çok şey ifade eden adımlar." dedi.