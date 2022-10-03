Türkiye Gazetesi

ABD ile F-16 savaş uçakları konusunda kriz yaşayan Türkiye, alternatiflere yöneldi. Her zaman önceliğinin F-16 satın almak olduğunu belirten Ankara, bu konudaki engellemelerin devam etmesi ve Amerika ile anlaşma sağlanamaması durumunda rotasını değiştirecek.

Alman basınından 'aero.de' isimli internet sitesi, "Türkiye savaş uçağı arıyor" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, Türkiye'nin Block 70 standardına sahip yepyeni F-16 savaş uçaklarının teslimatı için ABD ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Ancak Washington yönetiminin bu konuda 'tereddüt ettiği' ve Ankara'nın farklı seçeneklere baktığı kaydedildi.

ROTA EUROFIGHTER TYPHOON VE SU-35

Türkiye'nin yöneldiği iki seçeneğe dikkat çekilen haberde, bunların Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve Rus yapımı Su-35 olduğu belirtildi.

Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Odak noktası her zaman Su-35 oldu. Tek kişilik koltuklu uçak, uzun zamandır Türk hükümetinin, en azından yüzeysel, ilgisini uyandırdı. Su-35, en azından kamuoyunda bir seçenek olmaya devam ediyor. Türkiye ve Rusya'nın Su-35 konusunda gerçekten anlaşıp anlaşamayacaklarını göreceğiz."

SU-35'LERİN ENTEGRASYONU DAHA ZOR

Türk Hava Kuvvetleri'ne Su-35'lerin entegrasyonun daha zor olacağı ifade edilirken, diğer taraftan Eurofighter savaş uçaklarının satın alınma ihtimalinin 'daha gerçekçi' olduğu vurgulandı.

AVRUPA İLE MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Türkiye'nin asla alternatifsiz olmadığı, Eurofighter uçaklarının satın alınması konusunda Avrupa ile halihazırda müzakerelerin yürütüldüğü belirtilirken, aynı haberde "Türkiye, Typhoon'un en son Tranche 3A veya Tranche 4 modelini almayı umuyor. Ankara, yine de F-16'yı tercih edeceğini gizlemiyor" diye eklendi.

"GEÇİCİ BİR SEÇENEK OLABİLİR"

Öte yandan, birkaç ay önce Middle East Eye'a (MEE) konuşan bir Türk yetkili, ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Türkiye'ye satmaması durumunda Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'a yönelebileceğini belirterek, "Bu uçaklar çok iyi. Elbette F-16'ları alamazsak, yerli uçak TF-X gelene kadar geçici bir seçenek olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

4 ÜLKE ORTAK ÜRETİYOR

İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilen Eurofighter Typhoon savaş jetleri, daha önceki yıllarda İtalya tarafından Türkiye'ye önerilmiş ancak olumsuz bir cevap alınmıştı.

EUROFIGHTER TYPHOON ÖZELLİKLERİ

Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir. İki adet Eurojet EJ200 motoruna sahip, tek ve çift pilotlu versiyonları olan, en yüksek hızı 2.390 km/s olan av - bombardıman uçağıdır.

ABD F-16'ları satmazsa... Yetkili isim 'Türkiye bu savaş uçağını satın alabilir' diyerek duyurdu ABD ile yaşanan F-16 krizinin aşılamaması durumunda Türkiye'nin ara çözüm olarak 'Eurofighter Typhoon'a yönelebileceğini kaydeden Türk yetkili, "F-16'ları alamazsak, yerli uçak TF-X gelene kadar bu geçici bir seçenek olabilir" dedi.