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ABD basını saat verdi! İsrail, İran'ı vurmaya hazırlanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD basını saat verdi! İsrail, İran&#039;ı vurmaya hazırlanıyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD basınında yer alan iddiaya göre İsrail, 7 saat içerisinde İran'a saldıracak. Bu gelişmenin ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında İran'ın nükleer programı konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ardından yaşanması da dikkat çekti.

New York Times'ın haberine göre ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'ın nükleer programına fazla uyarıda bulunmadan saldırı düzenlemeye karar verebileceğinden endişe ediyor.

SALDIRI HAZIRLIĞI 7 SAATTE TAMAMLANABİLİR

Haberde, ABD istihbaratının İsrail'in saldırı hazırlıklarını 7 saat gibi kısa bir sürede tamamlayabileceğine inandığı, bu durumda Başbakan Binyamin Netanyahu'ya fikrini değiştirmesi için baskı yapmaya çalışmak için çok az zaman kalacağı belirtiliyor.

Amerikalı istihbarat yetkililerinin İsrail'in tek taraflı bir saldırısının etkili olacağından şüphe ettikleri, İsrailli yetkililerin ise Tahran'ın karşılık vermesi halinde ABD'nin yardım etmekten başka seçeneği olmayacağına inandıkları da söyleniyor.

ABD-İRAN ANLAŞSA BİLE SALDIRI DÜZENLENEBİLİR

İsrailli yetkililerin Washington'a, ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması halinde bile saldırı düzenlenebileceğini söylediği belirtiliyor.

Bu gelişmenin ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasında İran'ın nükleer programı konusunda hararetli anlaşmazlıklar yaşandığına dair haberlerin ardından gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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